Gradska glazba „Stjepan Radić“ Žrnovnica osvojila Zlatnu plaketu i prestižno priznanje HDS-a na državnoj smotri u Zagrebu

Gradska glazba „Stjepan Radić“ Žrnovnica ostvarila je izniman uspjeh na 39. državnoj smotri puhačkih orkestara Republike Hrvatske, održanoj u Zagrebu, osvojivši Zlatnu plaketu te posebno priznanje Hrvatskog društva skladatelja za najbolju izvedbu djela hrvatskog skladatelja u kategoriji slobodnog koncertnog programa.

Ovim je rezultatom orkestar iz Žrnovnice još jednom potvrdio svoju umjetničku kvalitetu i visoku razinu muziciranja, svrstavajući se među najuspješnije puhačke orkestre u Hrvatskoj.

Posebnu težinu ovom uspjehu daje nagrada Hrvatskog društva skladatelja, koja se dodjeljuje za najuspješniju interpretaciju djela hrvatskog autora. Riječ je o jednom od najuglednijih priznanja na državnoj smotri, kojim se vrednuje umjetnička uvjerljivost, interpretativna zrelost i doprinos promicanju hrvatske glazbene baštine.

Ostvareni rezultat plod je predanog rada glazbenika, dirigenta i vodstva orkestra, ali i dugogodišnje potpore članova, prijatelja Glazbe, pokrovitelja te vjerne publike koja prati rad društva.

Za Gradsku glazbu „Stjepan Radić“ ovaj uspjeh ima i posebno simbolično značenje jer dolazi u godini obilježavanja 115 godina organiziranog glazbarstva u Žrnovnici. Kroz više od jednog stoljeća djelovanja Glazba je postala jedan od najvažnijih nositelja kulturnog života mjesta, odgajajući generacije glazbenika i promičući vrijednosti zajedništva, tradicije i glazbene izvrsnosti.

Osvojena Zlatna plaketa i nagrada Hrvatskog društva skladatelja predstavljaju priznanje ne samo članovima orkestra nego i cijeloj zajednici koja već desetljećima njeguje i podupire glazbenu tradiciju Žrnovnice.

Gradska glazba „Stjepan Radić“ zahvaljuje svima koji su na bilo koji način pridonijeli ovom uspjehu te nastavlja s još većim entuzijazmom predstavljati Žrnovnicu, Grad Split i hrvatsku puhačku glazbenu baštinu na budućim nastupima i natjecanjima.