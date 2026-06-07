Znate li koliki će vam račun od struje doći ako vam klima gori osam sati dnevno?

Klima uređaj tijekom ljeta može biti jedan od većih potrošača električne energije u kućanstvu, ali stvarni trošak ovisi o snazi uređaja, načinu korištenja i vremenu rada. Moderna inverter klima tijekom hlađenja najčešće prosječno troši između 500 i 1200 W električne energije, odnosno približno 0,5 do 1,2 kWh po satu rada. Važno je naglasiti da inverter klima ne radi stalno punom snagom. Nakon što rashladi prostoriju, uređaj smanjuje potrošnju i održava temperaturu, zbog čega je stvarna potrošnja često niža od maksimalne deklarirane snage uređaja.

U Hrvatskoj se kod dvotarifnog obračuna tijekom ljetnog razdoblja viša tarifa obračunava od 8 do 22 sata, dok je niža tarifa od 22 do 8 sati. Vlada Republike Hrvatske ograničila je cijene električne energije za kućanstva do kraja rujna 2026. godine. Regulirana cijena električne energije iznosi približno 0,097 €/kWh za višu tarifu i oko 0,048 €/kWh za nižu tarifu. Međutim, na konačan račun dodaju se mrežarina, naknade i PDV pa je stvarni ukupni trošak električne energije za većinu kućanstava viši. U praksi ukupna cijena najčešće iznosi približno 0,16 do 0,18 €/kWh u višoj tarifi te oko 0,09 do 0,11 €/kWh u nižoj tarifi, piše Podravski.

Ako moderna inverter klima prosječno troši oko 700 W i radi šest sati dnevno tijekom više tarife, mjesečna potrošnja iznosi približno 126 kWh električne energije. Kod prosječne ukupne cijene od približno 0,17 €/kWh, mjesečni trošak iznosi oko 21 euro. Ako isti uređaj radi osam sati dnevno, mjesečna potrošnja raste na približno 168 kWh, što znači trošak od oko 28 eura mjesečno. Ako klima uređaj dio vremena radi tijekom niže tarife, ukupni račun može biti osjetno manji. Primjerice, klima koja radi osam sati dnevno, od čega polovicu vremena tijekom niže tarife, može trošiti približno 22 do 24 eura mjesečno umjesto gotovo 30 eura kada bi cijelo vrijeme radila u skupljem razdoblju.

Na ukupnu potrošnju klima uređaja značajno utječu veličina prostora, kvaliteta izolacije, vanjska temperatura, zadana temperatura hlađenja i broj sati rada. Klima uređaj koji hladi dobro izoliran stan na 25 ili 26 stupnjeva trošit će znatno manje električne energije od uređaja koji pokušava održavati vrlo nisku temperaturu u loše izoliranom prostoru tijekom velikih vrućina. U praksi jedna moderna inverter klima u Hrvatskoj tijekom ljetnih mjeseci najčešće povećava račun za struju za približno 15 do 35 eura mjesečno kod svakodnevnog korištenja. Kod intenzivnog rada tijekom cijelog dana, hlađenja većih prostora ili starijih klima uređaja trošak može biti i viši.