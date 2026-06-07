Ubojstvo u susjedstvu: Iz automatske puške pucao na bračni par, muškarac preminuo na mjestu

U naselju Čifluk kod Banovića danas je došlo do teškog zločina kada je muškarac otvorio vatru na bračni par i još jednu osobu. Policija je brzom intervencijom nedugo nakon događaja pronašla i uhitila osumnjičenog.

Kako se neslužbeno doznaje, uhićen je Hamid Taletović, koji je od ranije bio u narušenim odnosima sa žrtvama - 54-godišnjim N. Ć. i njegovom 47-godišnjom suprugom A. Ć.

Prema informacijama iz Tužiteljstva Tuzlanskog kantona, osumnjičeni je najvjerojatnije koristio automatsku pušku AK-47, poznatiju kao kalašnjikov. Ispalio je više hitaca prema supružnicima, a zapucao je i na brata ubijenog, kojeg srećom nije uspio pogoditi, piše Klix.ba.

Dosadašnjom istragom utvrđeno je da je napadač u 54-godišnjaka ispalio najmanje tri metka, usmrtivši ga na mjestu događaja. Njegova supruga zadobila je teške ozljede te je hitno prevezena u Univerzitetski klinički centar u Tuzli.

"Pacijentica je hospitalizirana u Klinici za ortopediju i traumatologiju zbog ozljeda desne potkoljenice i abdomena, a trenutačno je svjesna i komunikativna", potvrdila je glasnogovornica tuzlanskog UKC-a Ersija Aščerić Mujedinović.

O svemu je obaviješten dežurni tužitelj Tužiteljstva Tuzlanskog kantona, koji rukovodi očevidom te je već izdao nalog za obdukciju tijela ubijenog muškarca.

Nad uhićenim se trenutačno provodi kriminalistička obrada, a u sklopu istrage utvrđivat će se i njegov psihološki status. Očevid na mjestu događaja obavljaju istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a TK.