Velike promjene u Solinu: Ravnatelj JUUK Zvonimir dobiva novu funkciju, evo tko dolazi na njegovo mjesto

Nakon što su se među građanima Solina pojavila brojna pitanja o budućnosti Javne ustanove u kulturi Zvonimir, gradonačelnik Dalibor Ninčević pojasnio je kako dosadašnji ravnatelj Tonći Ćićerić ne odlazi iz Solina, već preuzima novu dužnost u gradskoj upravi.

Kako je objavio Ninčević, Ćićerić je nakon provedenog javnog natječaja izabran za pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti i javne poslove Grada Solina te je na novu funkciju stupio početkom lipnja.

Gradonačelnik ističe kako su u sklopu reorganizacije Gradske uprave potrebni novi ljudi i nove ideje, a upravo će Ćićerić, zahvaljujući svom iskustvu, stručnosti i poznavanju kulturnog sektora, imati značajnu ulogu u daljnjem razvoju grada.

Iza Tonćija Ćićerića ostaju dva uspješna mandata na čelu Zvonimira, tijekom kojih su realizirani brojni projekti. U tom razdoblju uređena je Gradina, obnovljen Dom kulture Zvonimir, a Solinsko kulturno ljeto izraslo je u jednu od najprepoznatljivijih i najkvalitetnijih kulturnih manifestacija u Dalmaciji.

Na čelo Javne ustanove u kulturi Zvonimir od 2. lipnja dolazi prof. Jure Šaban-Stanić, glazbenik s bogatim umjetničkim, znanstvenim i produkcijskim iskustvom. Riječ je o dugogodišnjem glazbenom pedagogu, priznatom klapskom voditelju i profesoru na Umjetničkoj akademiji u Splitu.

Iz Grada očekuju kako će novi ravnatelj nastaviti razvijati ustanovu na temeljima postignutih rezultata te dodatno obogatiti kulturnu ponudu novim programima i projektima.

Gradonačelnik Ninčević zahvalio je Tonćiju Ćićeriću na doprinosu razvoju ustanove Zvonimir te izrazio uvjerenje da će i na novoj dužnosti nastaviti pridonositi razvoju Solina.