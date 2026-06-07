Vraća se turnir koji godinama puni tribine u Podstrani, a nagradni fond prelazi 13.000 eura

Ljeto u Podstrani već godinama znači samo jedno – mali nogomet, pune tribine i atmosfera koju je teško opisati riječima. Turnir na Petrićevu odavno je prerastao okvire običnog sportskog događaja i postao mjesto okupljanja igrača, navijača i prijatelja iz cijele Dalmacije.

Podstrana 2026 ponovno otvara svoja vrata najboljim ekipama, veteranima i mladim talentima koji žele osjetiti posebnu draž igranja pod reflektorima jednog od najpoznatijih malonogometnih turnira u regiji.

Ovogodišnje izdanje donosi i nagradni fond veći od 13.000 eura, što turnir dodatno potvrđuje kao jedan od najatraktivnijih ljetnih malonogometnih događaja u Dalmaciji. Seniorski pobjednik osvojit će čak 6.000 eura, drugoplasirana ekipa 2.000 eura, dok su osigurane nagrade i za treće i četvrto mjesto. Veterani igraju za glavnu nagradu od 2.000 eura, a posebna pažnja posvećena je i mladima rođenima 2009. godine i mlađima.

Prijave za turnir otvorene su do 21. lipnja 2026., a interes ekipa već sada potvrđuje kako će Petrićevo i ovog ljeta biti centar sportskih i navijačkih zbivanja.

Podstrana nije samo turnir. To je mjesto gdje se vraćaju prijatelji, gdje nastaju uspomene i gdje svaka utakmica ima posebnu emociju.