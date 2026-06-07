CIBONA – ZADAR 73-67: Poraz Zadra u Zagrebu, igrat će se majstorica

Košarkaši Cibone i Zadra danas su od 18 sati igrali četvrtu utakmicu finala SuperSport Premijer lige, a slavili su domaćini rezultatom 73:67 i time izborili petu utakmicu koja će odlučivati o prvaku Hrvatske. Cibona je rezultatski bila bolja u prvoj i posljednjoj četvrtini (19:14, 17:11), dok su Zadrani bili bolji u drugoj i trećoj četvrtini (19:21, 18:21).

Najučinkovitiji igrač Zadra bio je Ramljak s double-double učinkom od 10 poena, 12 skokova, 1 asistencijom, 2 ukradene lopte i 1 blokom, a potom Klarica sa 17 poena, 1 skokom i 1 asistencijom; Mazalin s 15 poena, 5 skokova i 2 asistencije; Kapusta s 9 poena, 4 skoka i 5 asistencija; Tišma sa 7 poena, 3 skoka, 2 asistencije i 2 ukradene lopte; Mihailović s 5 poena, 3 skoka i 3 asistencije; Žganec s 4 poena, 4 skoka i 1 ukradenom loptom; Mekić s 4 skoka i 1 asistencijom; Tkachenko s 2 skoka, 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom; Torbarina s 1 asistencijom te Buljević i Dundović.

Zadar bi, da je pobijedio, bio prvak četvrti put u nizu. U prvoj je utakmici slavila Cibona (72:74), u drugoj i trećoj Zadar (92:57, 70:87), a u posljednjoj Cibona (73:67) koja je uspjela izboriti majstoricu u Zadru na Višnjiku.