VIDEO Kaotične scene na finalu Cibone i Zadra: Utakmica prekinuta, reagirali specijalci

Košarkaško finale doigravanja za naslov prvaka Hrvatske između Cibone i Zadra u Draženovu domu prekinuto je sredinom druge četvrtine zbog nereda na tribinama, u trenutku kada je prijetila ozbiljna eskalacija sukoba. Prema dostupnim informacijama, situacija je mogla prerasti u veći incident, no brza reakcija interventne policije spriječila je daljnje izgrede i smirila napetosti na tribinama.

Do problema je došlo nakon što su navijači Zadra kasnili na utakmicu zbog velike gužve na autocesti A1 u smjeru Zagreba, uslijed povratka s produženog vikenda na Jadranu. Zbog kašnjenja su u dvoranu stigli tek tijekom druge četvrtine.

Navijačka skupina Tornado ušla je u dvoranu nešto manje od pet minuta prije kraja prvog poluvremena, a njihov dolazak odmah je izazvao tenzije s domaćim navijačima.

Ubrzo je došlo do međusobnog prepucavanja i pokušaja približavanja suprotstavljenih skupina, pri čemu ih je u jednom trenutku razdvajao tek jedan redar.

U posljednji trenutak intervenirali su pripadnici specijalne policije te spriječili potencijalno ozbiljniji incident i potpuni kaos na tribinama. Video incidenta pogledajte OVDJE.