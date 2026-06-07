Stigli sastavi: Pogledajte koju promjenu je Dalić napravio

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras igra novu utakmicu, a protivnik izabranicima Zlatka Dalića bit će Slovenija. Susret je na rasporedu u 20:45 na stadionu Varteks u Varaždinu,

Ovaj ogled poslužit će kao važan test za Hrvatsku u posljednjoj provjeri pred Svjetsko prvenstvo koje počinje za samo četiri dana. Ujedno, ovo bi mogla biti posljednja službena utakmica koju će Luka Modrić odigrati u Hrvatskoj.

HRVATSKA: Livaković - Stanišić, Erlić, Pongračić, Gvardiol - Kovačić, Modrić - Marco Pašalić, Kramarić, Perišić - Budimir

SLOVENIJA: Oblak - Ratnik, Bijol, Drkušić, Janža - Begić, Karničnik, Čerin, Lovrić - Vipotnik, Šturm