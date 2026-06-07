Tisja opet pogodila u sridu: "Ol' si probala kupaći?"

Nova ilustracija Tisje Kljaković Braić ponovno je osvojila društvene mreže. Popularna splitska umjetnica i autorica još je jednom na sebi svojstven način, uz tek nekoliko poteza i kratki dijalog, uspjela nasmijati pratitelje i pogoditi temu u kojoj su se mnogi prepoznali.

Na najnovijem crtežu prikazane su dvije žene različite tjelesne građe. Dok jedna zamišljeno promatra svoj odraz uz komentar: „Čemu ovaj život...“, druga zabrinuto postavlja pitanje: „Ol' si probala kupaći?“.