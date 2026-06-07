Close Menu

Tisja opet pogodila u sridu: "Ol' si probala kupaći?"

Mnogi će se prepoznati

Nova ilustracija Tisje Kljaković Braić ponovno je osvojila društvene mreže. Popularna splitska umjetnica i autorica još je jednom na sebi svojstven način, uz tek nekoliko poteza i kratki dijalog, uspjela nasmijati pratitelje i pogoditi temu u kojoj su se mnogi prepoznali.

Na najnovijem crtežu prikazane su dvije žene različite tjelesne građe. Dok jedna zamišljeno promatra svoj odraz uz komentar: „Čemu ovaj život...“, druga zabrinuto postavlja pitanje: „Ol' si probala kupaći?“.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
1
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0