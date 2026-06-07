Na Dinari se dogodilo nešto što mnogi ne pamte: Okupilo se gotovo tisuću ljudi, a prizori su spektakularni

Tko proteklih dana nije bio na Ravnom Vrdovu, kod planinarskog doma "Sveti Jakov", propustio je jedan od najvećih planinarskih događaja godine. Dani hrvatskih planinara 2026. okupili su na "Vratima Dinare" gotovo tisuću zaljubljenika u planine, a atmosfera koja je vladala tijekom trodnevne manifestacije mnoge je navela na zaključak da se na Dinari dosad nije okupio toliki broj planinara.

Domaćini iz Planinarskog društva "Sveti Jakov" iz Bitelića, uz Hrvatski planinarski savez, ugostili su više od 70 planinarskih društava iz svih krajeva Hrvatske. Na Dinaru su stigli i gosti iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije, pa čak i Francuske.

Vremenski uvjeti bili su idealni za planinarske pohode, a uređeni planinarski dom i okolni prostor pružili su savršenu kulisu za druženje, rekreaciju i upoznavanje prirodnih ljepota Dinare.

Od Troglava do tradicionalnih igara

Predsjednik društva Dražen Buljan i njegova ekipa organizirali su niz planinarskih tura prema najpoznatijim vrhovima i lokacijama ovog područja. Sudionici su obilazili Troglav, Veliku Duvjakušu, Karaulu na Debelom Brdu, Mali Maglaj te planinarsko sklonište Vjetar s Dinare.

Nakon planinarskog dijela programa, uslijedile su tradicionalne igre koje su privukle velik interes sudionika. Posebnu pozornost izazvala je zabavna disciplina nazvana "Krumpirko", u kojoj su se natjecatelji uz mnogo smijeha i navijanja borili za pobjedu. Najuspješnija je bila Sandra Matković iz Mrkoplja, članica PD-a "Bijele stijene".

Održana su i natjecanja u bacanju kamena s ramena, gađanju praćkom, pikadu te potezanju konopa. U bacanju kamena s ramena najbolji rezultat ostvario je Petar Mandarić iz Imotskog, koji je kamen težak oko šest kilograma bacio 13,20 metara. U gađanju praćkom slavila je Margareta Tomšić iz Rijeke, dok je u pikadu najbolja bila ekipa PD-a "Imber" iz Omiša.

Veliku pozornost privuklo je i potezanje konopa. U muškoj konkurenciji slavili su domaćini iz PD-a "Sveti Jakov", dok su među ženama najuspješnije bile članice PD-a "Svilaja".

Konjanici, padobranci i brojni uzvanici

Program je započeo svečanim ulaskom karavane od 13 konjanika s hrvatskom zastavom te zastavama Hrvatskog planinarskog saveza, domaćina i ratnih postrojbi Hrvatske vojske koje su sudjelovale u oslobađanju ovog područja tijekom Vojno-redarstvene operacije Oluja.

Poseban dojam ostavio je nastup padobranaca Aero-kluba Sinj. Trojica padobranaca iskočila su iz zrakoplova s gotovo dva kilometra visine te sigurno sletjela među okupljene planinare noseći zastave.

Manifestaciji su nazočili i brojni uzvanici, među kojima župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, načelnik Općine Hrvace Dinko Bošnjak te pročelnik Damir Gabrić. Svi su pohvalili organizaciju i trud domaćina.

Kulturni program upotpunili su članovi kulturno-umjetničkih društava iz Hrvaca i Bitelića, koji su kroz ples, pjesmu i prikaz starih običaja predstavili bogatu tradiciju cetinskog kraja.

Više od tisuću porcija domaćih specijaliteta

Ni gastronomski dio manifestacije nije razočarao. Tijekom tri dana podijeljeno je više od tisuću porcija hrane, a posjetitelji su mogli uživati u grahu s kobasicama i pancetom, tripicama, lovačkom paprikašu od srnetine te gulašu od divlje svinje.

Za mnoge je upravo zajednički objed bio jedan od najljepših dijelova druženja, a brojni sudionici nisu skrivali oduševljenje domaćom kuhinjom i gostoprimstvom organizatora.

Pjesma i slavlje do jutra

Nakon zalaska sunca iznad visoravni Vrdova, okupljene je oduševio vatromet, a potom je uslijedio glazbeni program. Za dobru atmosferu pobrinuo se bend Dreamers, uz koji su planinari plesali i pjevali do ranih jutarnjih sati.

Dani hrvatskih planinara 2026. na Dinari još su jednom pokazali koliko planinarenje spaja ljude različitih generacija i krajeva te koliko zajedništvo, priroda i dobra organizacija mogu stvoriti događaj koji će se dugo pamtiti.