HAC otkrio gdje se najčešće događaju nesreće: "Kad ugledaju more, vozači naprave istu pogrešku"

Središnji centar za nadzor i vođenje prometa Hrvatskih autocesta (HAC) iz Zagreba nadzire više od tisuću kilometara autocesta i obilaznica diljem Hrvatske.

Pet operatera koji rade u smjenama od 12 sati svakodnevno prati stanje na deset autocesta kako bi promet tekao što sigurnije i kako bi pomoć što brže stigla do unesrećenih.

Uz pomoć oko 2000 kamera i 25 monitora djelatnici HAC-a u svakom trenutku imaju pregled nad prometom na autocestama.

"Ako dođe do incidenta, ili nam netko javi ili ga uoči sustav videonadzora. Operateri odmah postavljaju prometnu signalizaciju, uvode ograničenja i obavještavaju sve nadležne službe kako bi se posljedice što prije uklonile", objasnio je za HRT šef Odjela za upravljanje i vođenje prometa Mario Belavić.

Nekoliko kritičnih točaka na A1

Operater Valentino Bernat, koji u centru radi sedam godina, kaže da se oko 90 posto prometnih nesreća događa zbog žurbe, nepropisnog pretjecanja i nedržanja sigurnosnog razmaka.

Posebno je izdvojio nekoliko lokacija na autocesti A1 gdje se nesreće učestalo događaju tijekom turističke sezone.

"Na autocesti A1, kad je sezona, to su most Drežnik, tunel Sveti Marko, čvor Rovanjska i tunel Sveti Rok. Tunel Sveti Marko prvi je tunel na koji vozači nailaze pa im smeta promjena svjetlosti, a kod čvora Rovanjska, kad vide more, svi pogledaju prema dolje i dolazi do nepažnje i prometnih nesreća", rekao je Bernat.

"Posla ima tijekom cijele godine"

Operateri pri svakoj primopredaji smjene kolegama prenose sve aktualne informacije o stanju na cestama.

Bernat ističe da u njihovom poslu nema mirnog razdoblja.

"Nema mirnog perioda. Kad završi sezona krajem rujna, počinju radovi pa imamo zastoje zbog radova. Nakon toga dolazi zimska sezona i praćenje zimskih uvjeta na cestama, a potom kreću proljetni radovi i tako ukrug", rekao je.

S približavanjem ljetne turističke sezone u HAC-u očekuju još veće prometne gužve i povećan opseg posla.