Splitski vozač na Malačkoj napravio čudo: Tjedan dana nakon što mu je Lotus uništen, osvojio je sve

Ovog vikenda održana je kultna brdska utrka na Malačkoj, 29. Nagrada Radošić–Malačka “Sv. Dujam 2026.”, koja je i ove godine privukla brojne ljubitelje automobilizma, brzine i oktanskog spektakla. U organizaciji Splitskog auto kluba vozilo se na 4100 metara dugoj stazi od Radošića prema Malačkoj, a adrenalina na zahtjevnoj dionici nije nedostajalo.

Povratak kakav se ne viđa često

Posebno se istaknuo splitski vozač Petar Dajak, koji je nakon dugo vremena donio pobjedu jednom Splićaninu u ukupnom poretku. Dajak je nastupio u formuli Renault Tatuus s Hondinim motorom, a do velikog trijumfa stigao je samo tjedan dana nakon teškog izlijetanja na slalomu u Makarskoj, gdje je njegov Lotus potpuno uništen.

Najbrži već od prvog treninga

Unatoč svemu, Dajak se ekspresno vratio na stazu i pokazao vrhunsku formu. Već u subotu bio je najbrži u ukupnom poretku na oba treninga, a dominaciju je potvrdio i danas, pobjedama u obje utrke. Na kraju je zasluženo osvojio prvo mjesto u generalnom poretku.

Malačka ponovno okupila ljubitelje oktana

Utrka na Malačkoj bila je treća stanica Brdskog prvenstva Hrvatske za kategorije I i II, povijesna vozila te Kup točnosti. Osim hrvatskih prvenstava, događaj je obuhvatio i Prvenstvo regije Jug na brdskim stazama te Šampionat Bosne i Hercegovine.

Uz službeni natjecateljski program, organizatori su za posjetitelje pripremili i Drift Show, koji je dodatno začinio vikend iznad Kaštela. Malačka je još jednom potvrdila status jedne od najatraktivnijih automobilističkih manifestacija u Dalmaciji, a ovogodišnje izdanje ostat će posebno upamćeno po velikom povratku i pobjedi splitskog vozača Petra Dajaka.