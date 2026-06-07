Stigli novi podaci o kvaliteti mora: Ove plaže u blizini Splita nisu dobile najvišu ocjenu

S dolaskom viših temperatura sve više građana i turista osvježenje traži u moru, a upravo zato važno je znati kakva je kvaliteta mora na omiljenim kupalištima duž srednjodalmatinske obale.

Prema najnovijim podacima koje je objavio Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, more je na gotovo svim ispitanim lokacijama ocijenjeno izvrsnim.

Ocjenu „dobro“ dobilo je pet plaža: Prališće u Marini, Puntica u Kaštel Lukšiću, Baletna škola u Kaštel Kambelovcu, Sumpetar u Dugom Ratu te kupalište u Križnoj luci na Hvaru.

Na svim ostalim plažama obuhvaćenima ispitivanjem more je ocijenjeno kao izvrsne kakvoće, što znači da kupači bezbrižno mogu uživati u morskim radostima tijekom nadolazećih toplih dana.

Redovita ispitivanja kakvoće mora provode se tijekom kupališne sezone kako bi građani pravovremeno dobili informacije o stanju mora na plažama diljem županije.