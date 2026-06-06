VIDEO Gastro tražilica stigla u srce Poljica: U Naklicama otkrili konobu u koju se bez rezervacije gotovo ne može ući

Nakon gostovanja na Fešti o'pure u Žrnovnici, ekipa Gastro tražilice posjetila je Naklice kraj Omiša, gdje su u društvu Rade Popadića uživali u ambijentu i domaćim specijalitetima Konobe Palacio.

Ekipa popularne Gastro tražilice prošlog je tjedna boravila u Žrnovnici, gdje su sudjelovali na Fešti o'pure. Ondje je član žirija bio i Rade Popadić, direktor portala Dalmacija Danas i predsjednik Udruge Žrvanj iz Žrnovnice.

Dan nakon fešte druženje se nastavilo u Naklicama, mjestu u srcu Poljica, nedaleko od Omiša i Splita. Tamo su posjetili Konobu Palacio, obiteljski restoran smješten u autentičnom dalmatinskom kamenom ambijentu.

"Mira (Miroslav Mirković iz Gastro tražilice) - Gastro tražilica ugostili smo prošli tjedan na Fešti o'pure u Žrnovnici di je bio član žirija. Dan posli otišli smo u Naklice u srce Poljica di smo guštali u ambijentu i spizi Konoba Palacio. Ostalo pogledajte", objavio je na društvenim mrežama Rade Popadić.

Iz Gastro tražilice poručili su kako su konobu otkrili na preporuku lokalnog stanovništva, ističući da je riječ o mjestu koje je toliko traženo da je bez rezervacije gotovo nemoguće doći do stola. Posebno su naglasili i visoku ocjenu restorana na Googleu, gdje Konoba Palacio drži impresivnih 4.9.

"Riječ je o obiteljskom restoranu skrivenom u kući dalmatinskog kamenog ambijenta, koji na Googleu drži impresivnu ocjenu 4.9 i već godinama radi gotovo isključivo na preporuku gostiju", objavila je Gastro tražilica na svom YouTube kanalu.

Domaćin epizode bio je Rade Popadić, dalmatinski novinar i dugogodišnji urednik portala Dalmacija Danas. Uz domaće specijalitete razgovaralo se o Dalmaciji, turizmu, gastronomiji i mjestima koja najviše cijene upravo lokalci.

Nova epizoda Gastro tražilice donosi priču iz Naklica, autentičnog poljičkog kraja u kojem se tradicija, domaća spiza i gostoljubivost spajaju u prepoznatljiv dalmatinski doživljaj.