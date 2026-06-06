Ledo povlači jedan sladoled

Prehrambena kompanija preventivno povlači proizvod kako bi se ustanovila ispravnost ambalaže.

Riječ je o sladoledu Ledo Quattro classic, 495g/900ml okusa kakao-lješnjak, vanilija, čokolada, stracciatella. Premda je Hrvatska agencija za hranu prvotno izvijestila kako se provodi opoziv od potrošača, točna je informacija da je riječ o preventivnom povlačenju od strane Leda.

“Iz tog razloga obavijest za potrošače je uklonjena sa službenih stranica Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu i Državnog inspektorata RH”, kažu u Agenciji.

Kako je ranije priopćeno, povlačenje je preventivna mjera u svrhu kontrole kvalitete ambalaže. Obuhvaćeni su proizvodi s oznakom lot L260227 i rokom uporabe do 27. kolovoza.

Potrošačima koji posjeduju sladoled iz te serije preporučuje se da ga ne konzumiraju do završetka provjera te da slijede upute proizvođača i trgovaca vezane uz povrat.