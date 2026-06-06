Suprugina sestra (14) optužila je Stanka za silovanje, završio je u zatvoru

Stanko (20) proživio je pravi pakao nakon što ga je mlađa sestra (14) sadašnje supruge optužila da ju je silovao.

Sve se događalo u mjestu u okolici Zagreba. Stanko je sredinom studenoga završio u istražnom zatvoru zbog “postojanja osnovane sumnje da bi uz primjenu sile izvršio spolni odnošaj s djetetom mlađim od 15 godina”.

Istraga je proširena u veljači “zbog postojanja osnovane sumnje da bi nad djetetom mlađim od 15 godina izvršio bludnu radnju, to jest da bi počinio kaznena djela spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina”. Istraga je obustavljena u svibnju, “čime je kazneni postupak protiv Stanka okončan”.

PUŠTEN NA SLOBODU

Stanko je punih 119 dana bio u istražnom zatvoru u Zagrebu. Pokazalo se – potpuno bez osnove jer ga je za “počinjenje kaznenog djela spolne zlouporabe djeteta lažno prijavila mlađa sestra njegove sadašnje supruge”.

Prema rješenju Županijskog državnog odvjetništva, proizlazi da je “istraga obustavljena nakon što je provedeno kombinirano psihologijsko-psihijatrijsko vještačenje nad malodobnom oštećenicom iz kojeg vještačenja je proizašlo da je njezin iskaz u postupku nevjerodostojan, odnosno neautentičan“.

Istraga je obustavljena odmah nakon takvog nalaza i mišljenja vještaka, a osumnjičenik je pušten na slobodu. Stanko je zbog svega odlučio tužiti državu navodeći kako je proživio pakao u zatvoru, dobio otkaz na poslu i pao u tešku depresiju zbog čega je pio jake lijekove.

Da stvar bude gora, upozorava, “zbog nezakonitog oduzimanja slobode propustio je najvažniji događaj svojeg života, rođenje svojeg prvog djeteta početkom prosinca”. Danas s obitelji živi i radi u Njemačkoj jer više nije mogao ostati u malenom mjestu gdje se svi poznaju.

PRAVO NA REHABILITACIJU

“Dakle, iz provedenog postupka nedvojbeno proizlazi da kod Stanka osnova za određivanje istražnog zatvora nije postojala, tako da mu je neosnovano i protupravno pozitivnim propisima oduzeta sloboda.

Time mu je počinjena i daljnja imovinska i neimovinska šteta, te zbog toga ima pravo na rehabilitaciju u smislu naknade cjelokupno pretrpljene štete”, zaključio je ovaj tjedan sudac.

Stanku Republika Hrvatska mora platiti oko 55.000 eura naknade štete s troškovima postupka. Ako presuda postane pravomoćna, na to idu i zakonske zatezne kamate, pa bi se iznos mogao popeti na otprilike 60.000 eura, piše Danica.hr.