Close Menu

Ratko Rudić uoči finala Eurokupa: "Jadran je u poziciji nadoknaditi tri gola minusa"

Na Zvončacu se večeras igra jedna od najvećih utakmica u novijoj povijesti splitskog vaterpola, a među brojnim gledateljima nalazi se i legendarni hrvatski trener Ratko Rudić

Na Zvončacu se večeras igra jedna od najvećih utakmica u novijoj povijesti splitskog vaterpola, a među brojnim gledateljima nalazi se i legendarni hrvatski trener Ratko Rudić, čovjek koji je tijekom karijere osvojio gotovo sve što se u vaterpolu može osvojiti.

Uoči uzvratne utakmice finala Eurokupa protiv Marseillea, Rudić je poručio kako vjeruje da Splićani imaju realne izglede za preokret unatoč teškom zadatku koji je pred njima.

– Ovo su utakmice koje donose titulu. Bez obzira na to što Jadran ima tri gola minusa i što Fatović ne igra, Jadran je u poziciji da nadoknadi zaostatak. Utakmica je otvorena, šanse postoje i nadam se najboljem – rekao je Rudić.

Legendarni vateroilist posebno je emotivno govorio o Zvončacu, mjestu koje za njega ima posebno značenje.

– Ovdje sam počeo igrati vaterpolo i za mene je gledati vaterpolo na Zvončacu zaista posebno – kazao je.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0