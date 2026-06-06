VIDEO Svi su gledali u isti detalj na novoj objavi Lidije Bačić

Lidija Bačić ponovno je privukla pažnju svojih pratitelja objavom na društvenim mrežama koja je u kratkom roku izazvala brojne reakcije.

Popularna pjevačica podijelila je video snimljen ispred zrcala, a posebnu pozornost pratitelja privukao je detalj koji se mogao vidjeti na njezinoj nozi – pištolj pričvršćen uz bedro kao dio stylinga.

Objava je ubrzo prikupila velik broj komentara, a obožavatelji nisu skrivali znatiželju oko njezina novog izdanja. Među brojnim reakcijama našla su se i šaljiva pitanja poput: "Koga ćeš upucati?", dok su joj neki pratitelji ostavljali i svoje kontakte uz poziv da im se javi.

Iako Lille nije otkrila o čemu je riječ, mnogi pretpostavljaju da se radi o kadrovima sa snimanja novog glazbenog spota, što bi moglo objasniti neobičan styling i rekvizite korištene u videu.

Pjevačica je i ranije znala zaintrigirati javnost atraktivnim objavama kojima redovito privlači veliku pozornost na društvenim mrežama.

Video pogledajte ovdje.