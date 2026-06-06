Spektakl na Zvončacu: Jadran na polovici finala vodi 10:9 protiv Marseillea

Pred prepunim Zvončacem vaterpolisti Jadrana igraju utakmicu sezone. U uzvratnom susretu finala Eurokupa Splićani nakon dvije četvrtine vode 10:9 protiv Marseillea i drže nadu da mogu nadoknaditi zaostatak iz prve utakmice.

Od samog početka gledatelji su mogli uživati u pravom vaterpolskom spektaklu prepunom pogodaka, ritma i neizvjesnosti. Jadran je agresivno krenuo prema golu francuskog prvaka, svjestan da mu za europski trofej treba velika večer pred domaćom publikom.

Momčad Jure Marelje pokazala je karakter i hrabrost te je tijekom prvog poluvremena nekoliko puta uspijevala pronaći odgovor na nalete gostiju. Iako Marseille nije dopuštao značajnije odvajanje, Splićani su na odmor otišli s minimalnom prednošću od 10:9.

Atmosfera na Zvončacu je fantastična. Tribine su ispunjene do posljednjeg mjesta, a navijači tijekom cijele utakmice nose Jadran prema pokušaju velikog preokreta i osvajanja europskog trofeja.

Podsjetimo, Jadran je u prvoj utakmici finala poražen s tri pogotka razlike, pa ga u nastavku susreta očekuje još zahtjevan posao. Ipak, nakon prvih 16 minuta igre jasno je da su Splićani spremni boriti se do posljednje sekunde.

Pred Jadranom su još dvije četvrtine u kojima će pokušati dovršiti veliki europski povratak pred svojim navijačima na Zvončacu.