Ecija Ojdanić iznenadila pratitelje priznanjem: "Skoro da me sram..."

Glumica Ecija Ojdanić podijelila je s pratiteljima na društvenim mrežama fotografije s izleta na Prominu, planinu iznad Drniša poznatu po impresivnim pogledima na dalmatinsko zaleđe.

Uz objavu je otkrila kako joj je ovo bio prvi uspon na Prominu, iako je riječ o kraju s kojim je snažno povezana.

„Skoro da me sram ovo napisati, ali ovo je moje prvo penjanje na Prominu. S mojim #najjakijima osvojili smo planinu dok si rekao keks! I još nešto, moj kraj je najljepši na svijetu, i potpuno sam objektivna“, napisala je u objavi.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ecija Ojdanic (@ecijaojdanic)

Njezine fotografije i iskrena poruka brzo su privukle pažnju pratitelja, koji su joj u komentarima čestitali na novom planinarskom iskustvu, ali i podijelili vlastita iskustva s ovom omiljenom dalmatinskom planinom.

Među brojnim reakcijama našli su se i oni koji još nisu ostvarili želju za usponom na Prominu. „Jeeee! Bravoooo! To mi je velika želja i još ju nisam ostvarila, budi moj vodič sljedeći put“, napisala je jedna pratiteljica.

Drugi su istaknuli kako im je Promina jedna od najdražih planina kojoj se redovito vraćaju, dok je jedna pratiteljica podijelila zanimljivu obiteljsku priču. „Moja mama je Prominka, a nikad se nije popela gore. Ja sam to učinila tek nedavno, sa 46 godina“, otkrila je.