FOTOGALERIJA Ovako je danas izgledao Žnjan

Brojni Splićani i turisti spas od visokih temperatura potražili su na Žnjanu. Već od prijepodnevnih sati plaža i šetnica bili su puni ljudi koji su vikend odlučili provesti uz more, dok su oni manje hrabri od kupanja utočište pronašli u hladovini ili na terasama kafića.

Tijekom našeg đira po Žnjanu prizori su bili tipično ljetni. More je bilo puno kupača svih generacija, od najmlađih koji su bezbrižno skakali u plićaku do onih koji su osvježenje tražili nešto dalje od obale.

Oni kojima sunce nije bilo saveznik sklonili su se pod rijetke hladovine ili na terase kafića, gdje se tražilo mjesto više. Uz kavu, hladna pića i lagani nedjeljni razgovor, mnogi su odlučili promatrati živost na plaži iz nešto ugodnije, rashlađene perspektive.