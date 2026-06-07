Čistoća Split uputila važnu obavijest: Večeras izvanredno pražnjenje kanti u Podstrani

Iz splitske Čistoće obavještavaju korisnike s područja dijela Općine Podstrana da će zbog tehničkih razloga večeras biti organizirano izvanredno pražnjenje spremnika za otpad.

Kako navode, njihovo vozilo započet će s pražnjenjem kanti oko 21 sat, umjesto prema redovnom rasporedu koji je predviđen za sutra u ranim jutarnjim satima.

Pražnjenje će se obavljati na području uz desnu stranu Jadranske magistrale, na potezu od lučice Strožanac do krajnjih granica Podstrane.

Iz Čistoće mole korisnike da svoje spremnike na vrijeme izlože kako bi odvoz otpada mogao biti obavljen nesmetano.