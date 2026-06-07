Horor u Zagrebu: Godinama ga držao kao roba i tjerao na krađe, spasio se u posljednji trenutak

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 27-godišnjim muškarcem kojeg se sumnjiči za teško kazneno djelo trgovanja ljudima na štetu 21-godišnjeg mladića. Istražitelji su utvrdili da je osumnjičenik godinama zlostavljao žrtvu, iskorištavajući njezino slabije fizičko i mentalno zdravlje kako bi je pretvorio u roba koji je za njega krao po trgovinama.

Osumnjičeni 27-godišnjak, koji je zagrebačkoj policiji dobro poznat od ranije zbog niza kaznenih djela, žrtvu je godinama držao u stanju "intenzivnog straha, bespomoćnosti i potpune podređenosti", piše Index.

Uzimao mu novac i prijetio vatrenim oružjem

Kako navodi policija, zlostavljač je koristio silu i prijetnje kako bi uspostavio apsolutnu kontrolu nad 21-godišnjakom. Prisiljavao ga je da krade skupocjenu odjeću i parfeme, koje mu je nakon krađe oduzimao i preprodavao nepoznatim osobama, pritom sebi pribavljajući protupravnu imovinsku korist.

Drama je kulminirala u travnju ove godine. Osumnjičeni je tada fizički nasrnuo na mladića, oduzeo mu mobitel i novac, a potom mu je, kako bi ga slomio, prijetio vatrenim oružjem. Kada je žrtva odbila izvršiti novu zapovijed, 27-godišnjak je zaprijetio smrću njemu i članovima njegove obitelji.

"Oštećeni je iz straha za svoj život i život članova svoje obitelji osumnjičenom potvrdio da će po njegovom zahtjevu ukrasti parfeme u trgovačkom centru u Novom Zagrebu", priopćila je policija.

Spasio se bijegom do zaštitara

Kada su stigli do trgovačkog centra u Novom Zagrebu, žrtva je skupila hrabrost. Čim je ušao u trgovinu, umjesto krađe, obratio se zaštitaru i zatražio pomoć. Zaštitar je odmah pozvao policiju, koja je ubrzo uhitila zlostavljača.

Policija je naglasila da je osumnjičenik nad žrtvom stvorio odnos ovisnosti i nadzora koji je u potpunosti suprotan odredbama međunarodnog prava, Konvencije o zaštiti ljudskih prava, te konvencija o sprječavanju trgovanja ljudima i prisilnog rada.

Nakon dovršenog istraživanja, 27-godišnji nasilnik predan je pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće dostavljeno je nadležnom državnom odvjetništvu.