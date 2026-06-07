Grad podno Marjana krcat turistima, svi odlučili prošetati Rivom

Centar Splita i danas je vrvio ljudima, a živa atmosfera osjetila se na svakom koraku, što jasno potvrđuje da je turistička sezona u punom zamahu. Iako vremenski uvjeti nisu bili idealni, brojni posjetitelji i domaći iskoristili su dan za šetnju gradom, obilazak Rive, Marmontove ulice i stare gradske jezgre.

Vrijeme se za sada zadržalo suho, a temperature su se kretale u ugodnom rasponu od oko 18 do 19 stupnjeva Celzija. Ipak, u zraku je bilo primjetno da se vrijeme mijenja – laganija odjeća, jakne prebačene preko ruke i nešto sporiji ritam šetnje davali su naslutiti moguću promjenu vremenskih prilika.

Najveća živost, kao i obično, bila je na Rivi, gdje su se turisti zadržavali uz more, fotografirali palme, Dioklecijanovu palaču i gradski ugođaj. Kafići i terase bili su dobro popunjeni, a ni Marmontova ulica nije zaostajala u gužvi, s neprestanim protokom turista s koferima, lokalnih šetača i onih koji su iskoristili ugodan dio dana prije eventualne kiše.

Split ovih dana sve više poprima svoju prepoznatljivu sezonsku sliku – ulice su ispunjene različitim jezicima, fotoaparatima i mobitelima, a gradske znamenitosti ponovno su u fokusu brojnih posjetitelja.

Što smo zabilježili u centru Splita i kakvu smo atmosferu zatekli, pogledajte u nastavku.