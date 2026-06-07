Građani alarmirali policiju: U parku pronađen muškarac s eksplozivnom napravom

Zagrebačka policija privela je 30-godišnjaka kojeg je zatekla u parku s eksplozivnom napravom i dva oštra predmeta.

Muškarac je uhićen nakon dojave građana, a naknadno je utvrđeno da je za njim bilo raspisano pet potraga.

Policija je izvijestila kako je u subotu oko 17:15 zaprimila dojavu da nepoznati muškarac sjedi na klupi u parku u Andrilovečkoj ulici te da kod sebe ima moguće eksplozivno sredstvo.

Odmah su izašli na teren i zatekli muškarca pored kojeg su se nalazila dva oštra predmeta. Uz njih je pronađena i eksplozivna naprava koja je na siguran način uklonjena i oduzeta.

Priveden je u službene prostorije zbog sumnje da je počinio kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Policija je utvrdila da je riječ o 30-godišnjaku za kojim je bilo raspisano ukupno pet potraga zbog različitih prekršaja i kaznenih djela. Zagrebačka policija protiv njega je i ranijih godina više puta postupala te ga prijavljivala.

Alkotestiranjem je utvrđeno da je višestruki prijestupnik imao 2,14 promila alkohola u krvi, nakon čega je smješten u posebnu prostoriju do otrježnjenja.

S obzirom na to da mu je od ranije određen istražni zatvor, u subotu je predan u zatvor, piše Dnevnik.