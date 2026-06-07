Mladi Glavičani poharali Sloveniju i vraćaju se kući s pregršt medalja i pehara!

Proteklog vikenda tri mlade generacije Nogometnog kluba Glavice 1991 ostvarile su fantastičan uspjeh na jakom međunarodnom turniru "Kovinar kup" održanom u slovenskom Mariboru. U iznimno snažnoj konkurenciji, mladi nogometaši iz Glavica kući se vraćaju s pregršt medalja, pehara i pojedinačnih priznanja.

Najveći uspjeh ostvarila je generacija dječaka rođenih 2017. godine, koja je na impresivan i dominantan način pomela konkurenciju te posve zasluženo osvojila najsjajnije, zlatno odličje. Da je njihova dominacija u Sloveniji bila potpuna, potvrđuju i pojedinačni pehari koji odlaze u Glavice: Leon Mateo Laco proglašen je za najboljeg strijelca turnira, dok je titulu najboljeg vratara ponio fenomenalni Toma Džaja.

Slavlje Glavičana upotpunila je i generacija rođena 2015. i 2016. godine. Pokazavši golemu borbenost, karakter i sjajan timski duh, ovi su dječaci na teškom putu osvojili veliku brončanu medalju. Iz njihovih redova dolazi i najbolji topnik turnira – pehar za najboljeg strijelca u 2015. godištu ponosno je podigao naš Stipe Modrić.

Na turniru u Mariboru nastupili su i najmlađi članovi kluba, koji su također odigrali sjajne utakmice i ostavili srce na terenu, a tek je malo sportske sreće nedostajalo da se i oni plasiraju u samu završnicu natjecanja.

Iz uprave kluba i stručnog stožera stižu velike pohvale za sve uzraste:

"Ponosni smo na našu djecu koja su na dostojanstven, borben i sportski način predstavljala klub, svoje Glavice i cijeli naš kraj u inozemstvu. Ovo je kruna napornog rada i dokaz da imamo sjajnu nogometnu budućnost!"

Ovaj fantastičan uspjeh u Sloveniji dolazi kao idealan uvod u nove klupske projekte, budući da NK Glavice 1991 već od idućeg tjedna pokreće i program dodatnih, naprednih treninga s licenciranim stručnjacima za sve one koji žele znati i napredovati još više.