Snaha Roda Stewarta traži pomoć: Želi ulaznice za utakmicu Hrvatske i Engleske

Nicole Artukovich, supruga Liama Stewarta i snaha legendarne rock zvijezde Roda Stewarta, ovih je dana na društvenim mrežama pokazala koliko prati hrvatsku reprezentaciju. Putem Instagram Storyja zamolila je pratitelje za pomoć u pronalasku ulaznica za utakmicu Hrvatske i Engleske koja će se igrati u Dallasu.

U objavi je istaknula kako traži dvije ulaznice po redovnoj cijeni, naglasivši da ne želi kupovati karte od preprodavača po znatno višim iznosima. Uz poruku je dodala motive hrvatske zastave, a u pozadini je odabrala pjesmu Igraj moja Hrvatska, čime je još jednom pokazala svoju povezanost s domovinom svojih predaka.

Iako živi u Sjedinjenim Američkim Državama, Nicole nikada nije skrivala svoje hrvatske korijene. Njezina obitelj davno je iselila iz Hrvatske, no ona je i dalje snažno vezana uz jug zemlje, posebno uz Dubrovnik, Konavle i područje iz kojeg potječu njezini baka i djed.

Veliku pozornost javnosti Nicole je privukla prošle godine kada se udala za Liama Stewarta. Njihovo raskošno vjenčanje održano je u Dubrovniku, gdje su zavjete izmijenili u baroknoj crkvi na Jezuitima, dok je slavlje nastavljeno na tvrđavi Lovrijenac. Među uzvanicima bio je i Rod Stewart, a goste je tijekom večeri zabavljao Petar Grašo.

Sada je Nicole ponovno privukla pažnju, ovoga puta zbog želje da uživo prati nastup Vatrenih protiv Engleske, nadajući se da će joj netko pomoći doći do ulaznica bez dodatnih troškova preprodaje.