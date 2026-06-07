Jakov Jozinović objavio 16 sekundi nove pjesme i izazvao pravu pomamu na TikToku

Mladi glazbenik Jakov Jozinović ponovno je privukao veliku pozornost na društvenim mrežama nakon što je svojim pratiteljima predstavio kratki dio nove pjesme. Isječak dug svega 16 sekundi u samo jednom danu pregledan je gotovo 744 tisuće puta na TikToku, potvrdivši njegovu sve veću popularnost među publikom.

Pjevač iz Vinkovaca objavio je djelić skladbe koja će se naći na njegovom prvijencu, a uz video je dodatno zaintrigirao obožavatelje porukom da njegova nova glazba već „svira u Areni Zagreb“, pozvavši ih da pokušaju pogoditi kada će album ugledati svjetlo dana.

Reakcije nisu izostale. Mnogi pratitelji istaknuli su da su već nakon prvog slušanja zapamtili stihove refrena te da jedva čekaju čuti cijelu pjesmu. U komentarima su se nizale poruke podrške i oduševljenja, a broj pregleda, lajkova i dijeljenja nastavio je rasti iz sata u sat.

Jozinović posljednjih mjeseci bilježi zapažene uspjehe na regionalnoj glazbenoj sceni. Njegovi nastupi privlače sve veći broj obožavatelja, a pjesme redovito ostvaruju odlične rezultate na digitalnim platformama. Velik interes publike potvrđen je i rasprodanim koncertima, među kojima se posebno ističu nastupi u Beogradu te skorašnji koncerti u Areni Zagreb.

Pred mladim pjevačem sada su dva velika zagrebačka nastupa, zakazana za 19. i 20. lipnja, dok ga na jesen očekuju i koncerti u Beču, za koje je zbog velikog interesa publike dodan dodatni termin.

Iako datum izlaska albuma još nije službeno objavljen, jedno je jasno – nekoliko sekundi nove pjesme bilo je dovoljno da Jakov Jozinović ponovno postane jedna od glavnih tema na društvenim mrežama.