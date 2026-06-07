Karlo spašava kad Hitna ne može: "Pacijenta sam zbog bure vozio u gepeku preko mosta!"

Paški most je zatvoren, a pacijenti u nevolji koji moraju stići do Opće bolnice u Zadru nemoćno čekaju. Pedeset i tri kilometara od grada Paga do Zadra Hitna pomoć prevali za pola sata, ali kad je most zatvoren zbog bure, 300 metara ne može se nikako prijeći. Ipak, to je prije dva mjeseca napravio Karlo Bukša, vatrogasac, ujedno i zapovjednik JVP-a Pag, i to ne jednom, piše 24sata.

- Dva dana zaredom sam sa svojim autom prevezao pacijente preko mosta tijekom bure. U automobilu su bili i medicinski tehničar, liječnik, pacijent i ja. Prevalila su se stražnja sjedala i tako se pomoglo mladiću od 24 godine koji je pao s prvog kata kuće u Pagu. Prilikom pada mladić je ozlijedio kralježnicu te je liječnička odluka bila da se mora stići do bolnice - govori Karlo, koji je dan kasnije opet ponovio istu stvar, samo je umjesto pacijenta u automobilu bila pacijentica.

'Nema protokola za ove situacije'

Paška bura je poznata kao iznimno jaka. Ponekad udari dosežu i više od 200 kilometara na sat.

- Krenuo sam i vozio se malo pomalo. Bura ne puše uvijek istom silinom i zapravo udara na refule. Udahnete i izdahnete, i jednostavno se pripremite da morate proći. Zapovjednik jesam, i to vatrogasni, ali ne mogu nikom od mojih narediti da pomogne, nego sam se odlučio sam za ovakav pothvat. Nisam se poslije čuo s pacijentima, znam samo da su dobro, a to je i najvažnije u cijeloj priči. Međutim, ova moja akcija otkriva nešto drugo, protokol što se čini u situacijama kad prolaza nema, a imate pacijente koji moraju hitno u bolnicu - govori Karlo.

Vatrogasac tako u osobnom automobilu prevozi pacijente koji nemaju drugog izlaza nego se osloniti na dobru volju i iznimnu hrabrost svojih sugrađana.

Borba Pažana s burom nikad neće biti dobivena, ali medicinske ekipe tvrde kako su dosad imale dozvolu za prelaske preko mosta kad je zatvoren zbog bure.

Prati se GPS

- Unatrag dva mjeseca usmeno smo obaviješteni da ni pod kojim uvjetima ne prelazimo most - rekao je vozač zadarskog sanitetnog medicinskog prijevoza te dodao da ih ne moraju ni pratiti GPS-om, jer ako su pacijenti stigli na odredište, jasno je da su vozili pod zabranom.

Tko kako i koga vozi po novom smjernicama potpuno je nejasno.

- Protokoli postoje, prema informaciji koju sam saznala ispred Zavoda za hitnu medicinu, upravo jedna od takvih formi protokola je i za otok Pag. Lokalne zajednice još imaju lokalnu prilagodbu - rekla je ministrica zdravstva Irena Hrstić početkom travnja za Novu TV.

- Riječ je o sastanku s vatrogascima i policijom u kojemu smo se usuglasili oko postupka i načina na koji ćemo prevoziti pacijente preko Paškoga mosta u takvim situacijama izuzetno jakog vjetra - kaže Mladen Olujić, v. d. ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije, no nigdje nema službenog papira kao dokaz.

'Usmeno su rekli da je - delikatno'

- Naravno da nema, tražio sam i ja da mi se kao vozaču saniteta napiše u e-mailu smjernice oko prijevoza, pa su mi rekli usmeno da je to - delikatno. Ali dobio sam zabranu da pacijenta koji mora na dijalizu u Zadar prevezem preko mosta. Je, stoji da je bilo dana kad je kombi ne trenutke bio s dvije gume u zraku, ali bura je takva, nepredvidiva. Odjednom nešto što se radilo godinama postaje problem. Nije da je bura dosad jednom zatvarala most - pita se vozač zadarsko saniteta koji je dobio smjernice usmeno, ali u međuvremenu se nije našao u situaciji da je most zatvoren.

Tek treba vidjeti kako će to izgledati u praksi, posebno zimi.

Pag, Krk i Vir imaju mostove koje bura zatvara, ali u posebnom su problemu otoci. Nedavno je viški vatrogasac trebao hitan medicinski prijevoz koji nisu mogli dobiti satima.

Kakav zlatni sat?

- Hitna ekipa iz Visa je reagirala super, ali se ustanovilo da čovjek treba prijevoz za Split. Hitna medicinska brodica je bila na Šolti, helikopter nije letio, a u istom trenutku u luci postoje dva katamarana, jedan od Jadrolinije, drugi od Krila, i nitko od nadležnih službi ne zove ih da prime pacijenta. Garantiram da su zvali da bi sigurno ovi odgovorili, ali nije na nama da se služimo privatnim vezama i rješavamo problem medicinskog prijevoza. Vis je pučinski otok, specifičan kad puše tramontana, i nije čas posla sjesti s pacijentom u bilo kakav brod i poći prema Splitu. Naš vatrogasac je još u bolnici, a mi ne upiremo prstom ni u koga, no sistem ako ne funkcionira valjda se može poboljšati - rekao je Pave Pincetić, pripadnik DVD-a Vis.

Višani tako do bolnice ne mogu ni u roku zlatnog, a ni u roku srebrnog sata, već se čeka satima, a sa svakom minutom ugrožava se pacijentov život i šanse za bolji oporavak.

Pogrešno postavljen sustav

Iz udruge Hitna uživo 194 kažu da kad je neki most zatvoren za promet, onda je zatvoren. Nema posebnog akta koji dopušta drugim službama iznimku, a Danijel Šota, sindikalist i predsjednik Sindikata Hitne medicine, dodatno pojašnjava.

- Postoji interni dogovor u svakoj županiji da se pomaže kad je riječ o ugroženom ljudskom životu, i obično se traži pomoć sličnih službi, a to su policija i vatrogasci. Zašto papir nitko nema, a treba ga imati, to je stvar ravnateljstva krovnih službi koje nikako da naprave jasne smjernice, odnosno još nisu odlučili kako riješiti taj problem, pa se sad događa da se privatnim automobilima prevoze pacijenti - rekao je Šota.

Cijeli sistem, kaže, pogrešno je postavljen, a pojašnjava primjerima prometnih nesreća.

- Nemamo ni protokol da u slučaju nesreće s ozlijeđenim osobama i Hitna i vatrogasci izlaze istodobno. Kad imamo crveni stupanj, uvijek jurimo i dogodi se da stignemo prvi, ali nam trebaju i vatrogasci koje se čeka. Nije to puno vremena, ali ako automobil gori, za očekivati je da su istodobno s nama. Tako se radi u europskim zemljama, a mi još nismo stigli dalje od usmenih dogovora - zaključuje on.