Nadbiskup Križić podijelio sakramente krizme i prve pričesti štićenicima Centra Juraj Bonači: "Niste teret. Niste pogreška. Vi ste dar"

Splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić predvodio je u subotu, 6. lipnja, euharistijsko slavlje u Župi sv. Andrije apostola na Sućidru tijekom kojega je štićenicima Centra za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači“ podijelio sakramente svete potvrde i prve svete pričesti. U koncelebraciji su sudjelovali župnik don Zvonimir Mijić i nadbiskupov tajnik don Renato Pudar. Sakrament svete potvrde primilo je jedanaest štićenika Centra, dok je sedmero njih prvi put pristupilo euharistijskom stolu. U slavlju su sudjelovali roditelji, kumovi, djelatnici Centra, članovi obitelji i brojni vjernici koji su molitvom pratili ovogodišnje krizmanike i prvopričesnike, piše Splitsko-makarska nadbiskupija.

Nadbiskup je u propovijedi istaknuo kako je taj dan prije svega slavlje Božje ljubavi koja svakoga čovjeka prihvaća i ljubi bez pridržaja. Govoreći o krizmanicima i prvopričesnicima Centra Juraj Bonači, naglasio je kako ljudi često najprije primjećuju njihove poteškoće, granice ili patnju, dok Bog vidi ono najvažnije. „Bog danas vidi nešto mnogo dublje: vidi njihovo srce. Vidi njihovu vrijednost. Vidi ljude koje je stvorio iz ljubavi i za ljubav“, poručio je nadbiskup. Dodao je kako se dubina Božje ljubavi prema svakom čovjeku ne može do kraja shvatiti ljudskim razumom te podsjetio da u Božjim očima nitko nije manje vrijedan, zaboravljen ili sam. Ističući primjer Isusa koji se u Evanđelju uvijek zaustavljao pred bolesnima, slabima i odbačenima, mons. Križić rekao je kako upravo takvi susreti otkrivaju pravo lice Boga. „Niste teret. Niste pogreška. Vi ste dar“, poručio je krizmanicima, dodajući kako njihova strpljivost, jednostavnost, osmijeh i svakodnevna borba često govore o Bogu snažnije od mnogih riječi. Govoreći o sakramentu potvrde, naglasio je kako Duh Sveti ne obećava život bez križa, ali obećava da nitko neće nositi svoj križ sam. Zahvalio je roditeljima, obiteljima, njegovateljima, liječnicima, katehetama i svima koji svakodnevno skrbe za osobe s teškoćama. „Možda svijet ne vidi uvijek vaše žrtve, ali Bog ih vidi. I blagoslivlja ih“, istaknuo je nadbiskup.

U drugom dijelu homilije, obraćajući se prvopričesnicima, nadbiskup je naglasio kako Isus toga dana dolazi u njihova srca na poseban način kao prijatelj, utjeha i snaga za život. Dodao je kako upravo osobe koje nose različite životne križeve često druge poučavaju najvažnijim životnim vrijednostima te podsjećaju cijelu zajednicu da se vrijednost čovjeka ne mjeri sposobnostima, uspjehom ili snagom tijela. Zaključio je riječima: „Isus vas jako voli. Nikada ne sumnjajte u to. Vi ste njegovi prijatelji.“

Na kraju misnog slavlja u ime Centra okupljenima se obratila vjeroučiteljica Melita Luetić. Zahvalila je nadbiskupu Križiću na dolasku i predvođenju slavlja te otkrila kako su se štićenici Centra posebno radovali njegovu posjetu. Prisjetila se kako su, nakon što su doznali da dolazi među njih, željeli što više saznati o njemu, njegovu životu i duhovnom putu, proučavajući čak i njegove omiljene svece. Posebno ih je, kazala je, nadahnula misao sv. Terezije Avilske „Solo Dios basta“ – „Samo je Bog dovoljan“.

U emotivnom obraćanju zahvalila je roditeljima na povjerenju koje godinama iskazuju Centru te istaknula kako upravo kroz zajedništvo s djecom djelatnici svakodnevno rastu u ljubavi, zahvalnosti i ljudskosti. Zahvalila je i župniku don Zvonimiru Mijiću, don Renatu Pudaru, djelatnicima Centra, župljanima, ministrantima, članovima VIS-a Izidor te svim dobročiniteljima koji svojim služenjem i molitvom prate rad Centra. Govoreći o štićenicima, rekla je kako oni svojim životima, osmijesima, zagrljajima, nevinošću i jednostavnošću stvaraju ozračje koje podsjeća na „mali Betlehem“ te druge uče kako ljubiti, darivati i ne tražiti ništa zauzvrat. Podsjetila je i na riječi zaštitnika Centra sv. Ivana Bosca: „Hrabro, hrabro. Nemojte se umoriti čineći dobro i Bog će biti s nama“, pozvavši okupljene da ustraju u radosti života i služenju drugima.

U znak zahvalnosti krizmanici i prvopričesnici nadbiskupu su potom uručili prigodan dar, a tijekom slavlja sudjelovali su recitacijama, njihovi roditelji čitanjem, a na kraju su zajednički otpjevali i pjesmu „Velik si“. Slavlje je završilo zajedničkim fotografiranjem te druženjem u predvorju crkve.