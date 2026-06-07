Šago upozorava na planirano proširenje raskrižja kod OŠ Bol: "Sigurnost djece mora biti prioritet"

Vijećnica Centra u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije Snježana Šago izrazila je zabrinutost zbog najave gradonačelnika Tomislava Šute o mogućem proširenju prometnog rješenja na raskrižju Ulice slobode i Velebitske ulice.

Kako ističe, riječ je o lokaciji koja se nalazi neposredno uz Osnovnu školu Bol, zbog čega bi svaka prometna intervencija trebala biti pažljivo analizirana s aspekta sigurnosti djece.

"Vrlo sam zabrinuta najavom Tomislava Šute o projektiranju nove prometne trake na skretanju iz Ulice slobode u Velebitsku ulicu. Ovo raskrižje nalazi se uz Osnovnu školu Bol, a na nedavnoj sjednici Vijeća roditelja razgovarali smo o potrebi za povećanjem sigurnosti djece u prometu. U trenutku kada roditelji traže dodatne mjere zaštite učenika, treba ozbiljno razmotriti je li širenje prometnice uopće nužno i može li dodatno ugroziti pješake", poručila je Šago.

Posebno upozorava na moguće posljedice za zelenilo u tom dijelu grada.

"Velebitska ulica ima čak 38 stabala koja predstavljaju vrijedan dio urbanog zelenila ovog kvarta pa bi njihovo uklanjanje značilo nepovratan gubitak", naglasila je.

Šego podsjeća kako se o toj temi već raspravljalo na sastanku kotarskog vijeća Bola s gradonačelnikom, gdje je, kako tvrdi, prometna stručnjakinja iznijela stav da proširenje prometnice nije potrebno.

"Na sastanku kotarskog vijeća Bola i gradonačelnika Šute o ovoj se temi razgovaralo, pri čemu je prometna stručnjakinja rekla da je zahtjev za proširenjem beskoristan i suvišan. Smatrala sam da nakon stručnog mišljenja više nećemo morati raspravljati o tome", rekla je.

Kao alternativu predlaže iskorištavanje postojećih tehnoloških rješenja za upravljanje prometom.

"Grad Split već ulaže u ITS sustav i modernizaciju raskrižja upravo kako bi se povećala protočnost prometa bez velikih intervencija u prostoru. Mislim da gradonačelnik treba odgovoriti na pitanje jesu li sve mogućnosti optimizacije tog sustava iscrpljene prije nego što posegne za rješenjem koje može ugroziti sigurnost djece i dovesti do gubitka vrijednog zelenila", smatra vijećnica.

Dodaje kako razvoj grada mora podrazumijevati ravnotežu između prometnih potreba, sigurnosti građana i zaštite okoliša.

"Razvoj grada ne podrazumijeva asfaltiranje svakog slobodnog metra prostora, već ravnotežu između protočnosti prometa, sigurnosti građana i očuvanja okoliša. Osim toga, Split ima mnoga kritična mjesta koja zahtijevaju intervenciju, dok u kotaru Bol postoje projekti koji su neusporedivo veći prioritet", zaključila je Šago.