Kako je točno poginuo Dražen Petrović i misterij treće osobe iz crvenog Golfa

Bio je kišan ponedjeljak kada je na autocesti A9 kod njemačkog Ingolstadta život izgubio Dražen Petrović, hrvatska košarkaška legenda i čovjek kojeg su mnogi nazivali "košarkaškim Mozartom". Imao je samo 28 godina i nalazio se na suvozačkom mjestu Golfa kojim je upravljala njegova djevojka Klara Szalantzy. Petrović je u tom trenutku spavao. U sudaru s kamionom cisternom, Hrvatska je ostala bez sportskog genija, a prošle su već 33 godine od tog tragičnog dana.

Samo dva dana prije nesreće, 5. lipnja, Dražen je odigrao svoju posljednju utakmicu – kvalifikacijsku, gotovo beznačajnu, protiv Slovenije u poljskom Wrocławu. Hrvatska je već osigurala mjesto na Europskom prvenstvu, no Dražen je inzistirao da igra. Bio je to odraz njegove predanosti reprezentaciji. Umjesto da se zrakoplovom vrati s momčadi, odlučio je putovati automobilom – odluka koja je, nažalost, bila kobna.

Treća osoba u vozilu

Uz Dražena i Klaru, u automobilu je bila i mlada turska košarkašica Hilal Edebal, tada 23-godišnjakinja. Pristala je na vožnju kako bi pravila društvo Klarinoj prijateljici tijekom puta od Münchena do Frankfurta. Ondje su pokupile Dražena na aerodromu.

Dugo se nije znalo tko je bila treća osoba u automobilu, a novinski su je izvještaji često pogrešno identificirali. Tek godinama kasnije, Edebal je otkrila da se upravo ona nalazila u tom vozilu. Nakon nesreće, ostala je bez pamćenja, s ozbiljnim ozljedama mozga, slomljenim kukom i rukom te višemjesečnim boravkom u bolnici.

"Zašto je Petrović, čovjek takvog statusa i bogatstva, morao putovati iz Njemačke za Zagreb baš automobilom, a ne avionom? Zašto sam ja morala baš tada biti u Njemačkoj umjesto u SAD-u, gdje sam studirala i igrala košarku? Zašto sam ja morala izgubiti karijeru, a Dražen život, dok je vozačica uskoro mogla nastaviti svoju košarkašku i karijeru modela? Na koncu, je li Dražen prošao bolje od mene? Odnosno, bi li za mene bilo bolje da nisam preživjela? Jednostavno, to je prenepravedno. Sve je bilo savršeno u mom životu do tog dana i fatalne nesreće", rekla je Edebal iz svog istanbulskog doma za NYDaily News.

Nesreću je preživjela, ali uz trajne posljedice. Godinama se borila s depresijom i amnezijom, izgubila je stipendiju u SAD-u i sportsku karijeru, a život joj je zauvijek obilježen tragičnim događajem.

"Bilo mi je vrlo teško. Dugo sam bila na terapijama. U potpunosti sam izgubila pamćenje. Nisam prepoznavala ništa u Münchenu, gradu u kojem sam odrasla. Kamo god da sam pošla, roditelji su me morali dovoditi natrag."

Liječnici su joj tada rekli kako postoji šansa da joj se pamćenje oporavi u roku od nekoliko godina, no do toga nikada nije došlo. Unatoč svemu, s vremenom je pronašla snagu da prihvati činjenicu da je preživjela.

"Liječnici su mi rekli da će se moj mozak nakon šest do osam godina u potpunosti oporaviti, da će biti kao što je bio prije nesreće. Nažalost, nisam to dočekala. S vremenom sam odustala, zahvalna što sam preživjela, što mogu barem hodati i govoriti."

Liječnici su njezin pokušaj skoka s 17. kata roditeljskog stana protumačili kao pokušaj samoubojstva. No Edebal to nije vidjela tako:

"Nisam planirala skočiti da se ubijem. Željela sam se probuditi iz sna. Mislila sam da ću, kad skočim, prestati sanjati ovu moru."

Kako je došlo do nesreće

Oko 17:20 sati, crveni Golf se velikom brzinom zabio u cisternu koja se nalazila nasred autoceste. Vozač kamiona izašao je van i pokušavao signalizirati opasnost nadolazećim vozilima. Nažalost, Golf u kojem se nalazio Dražen nije uspio na vrijeme reagirati.

Klara je, pokušavajući izbjeći sudar, naglo skrenula, no udarac je bio neizbježan. Petrović, koji nije bio vezan, izletio je kroz staklo i udario glavom u cisternu, preminuvši na mjestu. Edebal, također nevezana, zadobila je teške ozljede. Prema nalazima policije, Klara je u trenutku sudara vozila prebrzo i, za razliku od drugih vozača, čak je ubrzavala.