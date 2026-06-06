Trener splitskog Jadrana nije krio razočaranje: "Tužan sam, ovo je moj osobni neuspjeh"

Jadran je pobijedio Marseille rezultatom 16:14 što nije bilo dovoljno da osvoji Eurokup. Nedostajala su dva pogotka do ostvarenja sna o europskom trofeju, a utakmica je do zadnje sekunde bila neizvjesna.

Zvončac je večeras ponovno živio za vaterpolo. U spektakularnom ambijentu pred ispunjenim tribinama Jadran i Marseille odigrali su veliku europsku utakmicu koja je još jednom pokazala zašto je splitski klub posljednjih godina među najvažnijim imenima regionalnog i europskog vaterpola.

Jure Marelja, trener Jadrana, nakon utakmice rekao je: "Znali smo da ćemo imati svoju priliku i imali smo je. Imali smo i igrača više za tri razlike. Tužan sam, žao mi je i smatram da je ovo moj osobni neuspjeh. Ovi su momci pokazali srce, želju i volju. Nadam se da ćemo u finalnoj seriji ovo moći materijalizirati. Ostaje žal, žao mi je zbog ove publike, jedino mi je drago što smo ih barem pozdravili pobjedom. Svakako moramo smanjiti broj primljenih golova", kazao je Marelja.

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