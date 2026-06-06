Dominirao je bazenom na Zvončacu: Ovog tipa smatraju najboljim vaterpolistom svijeta

Večerašnjim finalom Eurokupa, u kojemu je Jadranu za dlaku promaknuo europski trofej, dominirao je, kako ga mnogi nazivaju - najbolji vaterpolist na svijetu, Thomas Vernoux.

Mladi francuz je nova europska vaterpolo zvijezda, a neki mu predviđaju karijeru kakva se do sada nije vidjela. Francuski reprezentativac i igrač marsejskog kluba danas je jedan od najubojitijih napadača na svijetu, a mnogi stručnjaci smatraju da tek ulazi u svoje najbolje godine.

Rođen je 21. ožujka 2002. godine u Marseilleu, a vaterpolom se počeo baviti već sa šest godina. Profesionalni debi imao je nevjerojatno rano, dok je za francusku reprezentaciju zaigrao još kao tinejdžer.

Impresivna fizička pojava

Ono što ga izdvaja od većine igrača jest impresivna fizička pojava. Visok je između 194 i 196 centimetara, a teži više od 100 kilograma. Zbog snage, eksplozivnosti i osjećaja za gol protivnici često pripremaju posebne obrambene taktike samo za njega. Francuski mediji svojedobno su čak pisali o “anti-Vernoux planovima”.

Vaterpolo mu je doslovno u krvi. Njegov stric Yann Vernoux bio je kapetan Francuske, rođakinja Ema Vernoux reprezentativka je Francuske, a rođak Romain Marion-Vernoux također igra za nacionalnu vrstu. Malo je obitelji u europskom vaterpolu koje imaju toliko reprezentativaca.

Posebno je zanimljivo da je za seniorsku reprezentaciju debitirao sa samo 15 godina, a već tada su ga stručnjaci nazivali jednim od najvećih talenata koje je francuski vaterpolo ikada imao.

Njegov uspon poklopio se s velikim usponom francuskog vaterpola. Bio je jedan od ključnih igrača reprezentacije koja je na Svjetskom prvenstvu stigla do povijesnog četvrtog mjesta, a nastupio je i na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine.

Dodatna zanimljivost je da uz profesionalnu karijeru studira inženjerstvo, uspješno kombinirajući vrhunski sport i obrazovanje.