Close Menu

Požar u srcu Splita: Planula kuća u Varošu, 16 vatrogasaca se borilo s vatrom

FOTO Pogledajte prizore

Požar koji je u subotu navečer izbio u splitskom Varošu stavljen je pod kontrolu, potvrđeno je iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra.

varos pozar 1
GALERIJA
Kliknite za pregled

Dojava o požaru zaprimljena je oko 19 sati, nakon čega su na intervenciju upućene vatrogasne snage. Na terenu je angažirano ukupno 16 vatrogasaca sa šest vozila.

Požar je lokaliziran u 20 sati, a vatrogasci su i dalje na mjestu događaja gdje provode sanaciju požarišta kako bi spriječili ponovno izbijanje vatre.

Intervencija se odvijala u zahtjevnim uvjetima zbog uskih ulica i specifične konfiguracije starog dijela grada, no brzom reakcijom vatrogasaca spriječeno je širenje požara na okolne objekte.

RANIJE OBJAVLJENO 

Požar je u subotu navečer izbio u splitskom Varošu, gdje je prema prvim informacijama planula kuća u jednom od uskih kamenih uličica ovog starog gradskog kvarta.

Dojava o požaru zaprimljena je oko 19 sati, nakon čega je na teren upućen0 16 vatrogasaca sa šest vozila Javne vatrogasne postrojbe Split te DVD-a Split.

Na terenu se nalaze i policijski službenici koji osiguravaju područje te će nakon gašenja požara biti proveden očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti događaja.

 

pozar varos
GALERIJA
Kliknite za pregled
Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
10
Mad
0