Požar u srcu Splita: Planula kuća u Varošu, 16 vatrogasaca se borilo s vatrom

Požar koji je u subotu navečer izbio u splitskom Varošu stavljen je pod kontrolu, potvrđeno je iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra.

Dojava o požaru zaprimljena je oko 19 sati, nakon čega su na intervenciju upućene vatrogasne snage. Na terenu je angažirano ukupno 16 vatrogasaca sa šest vozila.

Požar je lokaliziran u 20 sati, a vatrogasci su i dalje na mjestu događaja gdje provode sanaciju požarišta kako bi spriječili ponovno izbijanje vatre.

Intervencija se odvijala u zahtjevnim uvjetima zbog uskih ulica i specifične konfiguracije starog dijela grada, no brzom reakcijom vatrogasaca spriječeno je širenje požara na okolne objekte.

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Požar je u subotu navečer izbio u splitskom Varošu, gdje je prema prvim informacijama planula kuća u jednom od uskih kamenih uličica ovog starog gradskog kvarta.

Dojava o požaru zaprimljena je oko 19 sati, nakon čega je na teren upućen0 16 vatrogasaca sa šest vozila Javne vatrogasne postrojbe Split te DVD-a Split.

Na terenu se nalaze i policijski službenici koji osiguravaju područje te će nakon gašenja požara biti proveden očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti događaja.