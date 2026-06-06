Umirovljeni svećenik prijetio susjedima: "Četnici, riješit ću vas"

Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci podiglo je optužnicu protiv 65-godišnjeg hrvatsko-njemačkog državljanina, inače umirovljenog katoličkog svećenika.

Tužiteljstvo ga tereti za dva kaznena djela prijetnje te predlaže da mu sud izrekne jedinstvenu kaznu zatvora od osam mjeseci, uvjetno na rok kušnje od tri godine.

Incident se prema optužnici dogodio 8. rujna prošle godine u Crikvenici.

Tužiteljstvo tvrdi da je optuženi prišao muškarcu koji je u dvorištu susjedove kuće uređivao vrt te ga počeo vrijeđati, nazivajući ga "četnikom" i "lopovom". Kada je na mjesto događaja došla i njegova supruga, navodno im je rekao: "Riješit ću vas ja, imam pištolj, maknut ću vas, imam oružje." Prema navodima optužnice, te su riječi kod supružnika izazvale strah za vlastiti život.

Ove navode svećenik negira. U svom iskazu je rekao da je u Crikvenicu došao iz Njemačke na godišnji odmor te da je tog dana imao verbalni sukob sa susjedom, ali tvrdi da nikome nije prijetio.

Prema njegovoj obrani, upravo je susjed njega vrijeđao i nazivao ga "lopovom", dok je on nakon prepirke ostao čekati dolazak policije, prenosi Index.