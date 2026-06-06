Godinama su tvrdili da ga nema, a sada tvrde da je isplivao na površinu: Nova drama u Vranjicu

Inicijativa "Mjesto koje hoće živjeti 2020" ponovno je upozorila na problem sanacije područja Kosice u Vranjicu, izražavajući nezadovoljstvo načinom na koji se provodi početak radova te nedostatkom informiranja lokalnog stanovništva.

Kako navode iz Inicijative, prva faza sanacije već je započela, iako je ranije bilo najavljeno da će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prije početka radova predstaviti projekt sanacije javnosti, uz dolazak nadležnih predstavnika i ministrice. Tvrde kako se to nije dogodilo te izražavaju bojazan da će se predstavljanje projekta održati bez uključivanja stanovnika Vranjica, koji su najizravnije pogođeni ovim zahvatom.

Posebnu pozornost privukli su navodi Inicijative da su tijekom početnih radova postali vidljivi slojevi materijala za koje tvrde da sadrže plavi azbest, odnosno krokidolit, koji se smatra jednim od najopasnijih oblika azbesta zbog svojih izrazito tankih vlakana i dokazane kancerogenosti.

Iz Inicijative ističu kako se time, prema njihovom mišljenju, potvrđuju dugogodišnja upozorenja da se na lokaciji ne nalazi uređena plaža, već prostor opterećen industrijskim otpadom nekadašnje tvornice Salonit.

– Stvarno stanje sada je vidljivo svima. Očekujemo da se sanacija provede transparentno, stručno i pod stalnim nadzorom kako bi se izbjegle pogreške iz prošlosti – poručuju iz Inicijative.

Podsjećaju pritom na sanaciju nekadašnje tvornice Salonit, za koju tvrde da nije provedena do kraja te da su pojedini radovi obavljani bez odgovarajuće kontrole i zaštitnih mjera.

Od nadležnih institucija traže jasne informacije o tijeku radova, kontinuirani nadzor sanacije te poštivanje svih zakonskih propisa i europskih standarda zaštite okoliša i zdravlja građana.

Pitanja koja postavljaju odnose se prije svega na sigurnost stanovnika, transparentnost cijelog procesa i dugoročnu zaštitu okoliša na području Vranjica, koje se desetljećima suočava s posljedicama industrijskog nasljeđa.