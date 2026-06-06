Provjerite jeste li ga kupili: Ovaj proizvod se povlači, pronađen je povišen sadržaj opasne kiseline

Državni inspektorat opozvao je Natur Pur bio sjemenke lana, cijele, od 300 grama iz Kazahstana i s rokom trajanja do 31. prosinca 2026. zbog povišenog sadržaja cijanovodične kiseline, izvijestili su iz Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH).

Riječ je o lanenim sjemenkama pod LOT brojem 25343S0425, a uvoznik tog proizvoda je Spar.

Proizvod nije u skladu s EU uredbom o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminata u hrani – utvrđeni sadržaj cijanovodične kiseline veći je od najveće dopuštene količine propisane uredbom.

”Mole se kupci koji eventualno posjeduju taj proizvod da ga ne konzumiraju, nego da ga vrate u najbližu Spar ili Interspar trgovinu gdje će im biti vraćen novac”, poručili su iz Spara, uz ispriku kupcima.