Nevjerojatan prizor na Žnjanu: Ljudi pronalazili ruže s porukama

U moru vijesti koje često donose teške i zabrinjavajuće teme, iz Splita danas stiže jedna mala, ali inspirativna priča koja vraća vjeru u ljudsku dobrotu.

Naime, čitateljica nam je javila kako je tijekom šetnje Žnjanom svjedočila nesvakidašnjoj gesti. Dvije mlade djevojke ostavljale su ruže na različitim lokacijama uz šetnicu, a uz svaki cvijet nalazila se i kratka poruka namijenjena slučajnom prolazniku koji će ga pronaći.

„Danas sam u Splitu naišla na nešto što me iskreno razveselilo. Dvije mlade cure ostavljale su ruže po Žnjanu s porukama za slučajne prolaznike. Jednostavna želja da nekome uljepšaju dan. S obzirom na to koliko često čitamo teške i negativne vijesti, mislim da ovakve priče zaslužuju prostor jer vraćaju vjeru u male ljudske geste“, napisala nam je čitateljica.