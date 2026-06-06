Vatreni mijenjaju ritam grada: Kafići u Splitu radit će dulje tijekom SP-a

Pred nama je Svjetsko nogometno prvenstvo, a hrvatska reprezentacija svoju će prvu utakmicu u skupini odigrati protiv Engleske 17. lipnja.

Splićani će sve susrete Vatrenih moći pratiti u gradskim kafićima i ugostiteljskim objektima, bez obzira na termine odigravanja utakmica. Odluka je to gradonačelnika Splita Tomislava Šute kojom se radno vrijeme ugostiteljskih objekata prilagođava rasporedu momčadi izbornika Zlatka Dalića.

Utakmica protiv Engleske igra se od 22 sata, pa će kafići i barovi moći raditi do 2 sata iza ponoći. Susret s Panamom počinje u 1 sat ujutro, zbog čega je ugostiteljima dopušten rad do 4 sata. Protiv Gane Hrvatska igra od 23 sata, a objekti će toga dana moći ostati otvoreni do 3 sata ujutro.

Tijekom dana kada nastupa hrvatska reprezentacija bit će moguće postaviti ekrane i na ugostiteljskim terasama.

Radno vrijeme navijačke zone na Zvončacu također biti usklađeno s terminima utakmica hrvatske reprezentacije. Posjetitelji će moći pratiti susrete i nakon uobičajenog radnog vremena, uz uvjet poštivanja propisa o dopuštenoj razini buke.