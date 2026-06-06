U Kaštel Lukšiću dodijeljeno priznanje 'Pravednik među narodima' Nikoli – Niki Cicilianiju

U dvorcu Vitturi u Kaštel Lukšiću danas je održana svečanost dodjele priznanja „Pravednik među narodima“, jednog od najviših civilnih priznanja koje dodjeljuje Svjetski memorijalni centar Jad Vašem iz Jeruzalema osobama koje su tijekom Holokausta, riskirajući vlastite živote, spašavale Židove od progona i sigurne smrti.

Priznanje je posthumno dodijeljeno Nikoli – Niki Cicilianiju, a u njegovo ga je ime preuzela njegova kći Mila Mandić. Priznanje joj je uručio veleposlanik Države Izrael u Republici Hrvatskoj Gary Koren, u nazočnosti dožupana Splitsko-dalmatinske županije Stipe Čogelje, zamjenika gradonačelnika Kaštela Antonija Budimira te drugih uzvanika.

Program je moderirala Maja Vukoja iz Odjela za kulturu Veleposlanstva Države Izrael, koja je okupljenima predstavila potresnu priču o spašavanju obitelji Steiner tijekom Drugoga svjetskog rata. U glazbenom dijelu programa nastupio je Nedo Kovačev uz klavirsku pratnju Marije Bešlić.

Nikola – Niko Ciciliani priznat je kao Pravednik među narodima zbog svoje hrabrosti i nesebičnosti tijekom progona Židova u NDH. Kada je zagrebačka židovska obitelj Steiner tražila način da izbjegne siguran progon, Ciciliani je, na vlastitu inicijativu i uz veliki osobni rizik, organizirao bijeg Hermine Steiner i njezinih sinova Elija i Dana iz Zagreba u Kaštel Novi, gdje im je osigurao sigurno utočište. Kasnije im se pridružio i suprug Franjo Steiner, a obitelj je preko Splita i Italije uspjela pobjeći u Švicarsku te nakon rata nastaviti život u Izraelu.

Obraćajući se okupljenima, zamjenik gradonačelnika Antonio Budimir istaknuo je kako se ovom svečanošću odaje počast hrabrosti, ljudskosti i moralnoj snazi koje su u najtežim vremenima bile jače od mržnje i straha.

– Nikola – Niko Ciciliani svojim je djelom pokazao da pojedinac može promijeniti nečiju sudbinu. U vremenu kada je pomoć progonjenima značila ozbiljan rizik za vlastiti život i sigurnost, odlučio je učiniti ono što je smatrao ispravnim. Zahvaljujući njegovoj hrabrosti, spašeni su životi Hermine, Elija i Dana Steinera, a njihovi potomci danas svjedoče o snazi jedne ljudske odluke – rekao je Budimir.

Posebno je naglasio povezanost ove priče s Kaštelima, budući da je upravo Kaštel Novi bio mjesto u kojem je obitelj Steiner pronašla prvi siguran zaklon na putu prema slobodi.

Okupljenima se obratio i dožupan Splitsko-dalmatinske županije Stipe Čogelja, koji je istaknuo kako priznanje Pravednik među narodima predstavlja jedno od najvećih priznanja koje čovjek može primiti te trajni znak zahvalnosti prema onima koji su u najtežim vremenima pokazali iznimnu hrabrost i čovječnost.

– Bili vjernici ili ne, svi smo svjesni da je sve ovozemaljsko prolazno. Upravo zato posebno cijenimo ljude poput Nikole Cicilianija, koji su imali hrabrosti gledati dalje od vlastite sigurnosti i vlastitih interesa te pomoći čovjeku u nevolji. Ova nagrada nije samo priznanje jednom čovjeku, nego i trajna zahvalnost njegovoj obitelji te podsjetnik da nikada ne zaboravimo one koji su u najtežim vremenima birali dobrotu umjesto šutnje i ravnodušnosti – rekao je Čogelja.

Veleposlanik Gary Koren istaknuo je kako je uručenje priznanja Pravednik među narodima jedna od najvažnijih i najdirljivijih dužnosti izraelskih diplomata.

– Pokazujući nesebičnost i čistu ljudskost u svijetu genocidne mržnje, užasnog nasilja i ravnodušnosti, Nikola Ciciliani zaštitio je obitelj Steiner od Holokausta i sigurne smrti samo zato što su bili Židovi. Njegovo ime bit će uklesano na zidu Jad Vašema u Jeruzalemu uz imena drugih hrvatskih Pravednika među narodima – poručio je Koren.

Emotivnim riječima okupljenima se obratila i Mila Mandić, koja je istaknula ponos zbog očeva djela te zahvalnost što je njegovo herojstvo konačno dobilo međunarodno priznanje.

– Moj otac ni sekunde nije mislio na sebe. Nesebično je stavio vlastiti život i život svoje obitelji na kocku kako bi spasio druge ljude. On je moja dika i ponos – kazala je Mandić.

Priznanje „Pravednik među narodima“ dodjeljuje se nežidovima koji su tijekom Holokausta spašavali Židove bez ikakve osobne koristi, riskirajući pritom vlastitu slobodu i život. Među više od 27 tisuća priznatih Pravednika u svijetu nalazi se i 140 hrvatskih državljana, a Nikola – Niko Ciciliani od danas zauzima svoje mjesto među njima.