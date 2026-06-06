FOTO Mještani nisu mogli vjerovati svojim očima: Automobil završio u moru na rivi

Stanovnike i goste Sutivana danas je dočekao nesvakidašnji prizor u samom centru mjesta. U lučici je osobni automobil završio na boku, dijelom u moru, svega nekoliko metara od rive.

Fotografije koje su nam poslali čitatelji prikazuju vozilo prevrnuto uz samu obalu, dok se oko njega okupljaju znatiželjni prolaznici. Na automobilu je vidljiva veća materijalna šteta, uključujući razbijeno vjetrobransko staklo.

Za sada nisu poznate sve okolnosti koje su dovele do ove neobične nezgode. Prema prvim informacijama s terena, incident se dogodio u lučici u samom središtu Sutivana, a još nema službenih podataka o tome je li u događaju bilo ozlijeđenih osoba.