SKOKO O ŠUTI "Leđa su mu okrenuli i birači i stranka, svi ga javno šamaraju po par puta dnevno"

Tajnik stranke Centar Igor Skoko na Facebooku je komentirao istup Tomislava Šute. U objavi je poručio da je Šutu “iznenadio dolazak ljeta”, ustvrdio da su mu “leđa okrenuli i birači i stranka”, a potom ga povezao i sa Željkom Kerumom, optužujući ih za štetno postupanje prema novcu građana Splita. Njegovu objavu prenosimo u nastavku.

"Laki je malo nervozan. Iznenadio ga dolazak ljeta"

"Ovakav ispad bi inače bio skandal, ali u izvedbi knjigovođe Šute izaziva samo podsmijeh i susramlje. Leđa su mu okrenuli i birači i stranka, svi ga javno šamaraju po par puta dnevno. U njega jedino još uvijek vjeruju onaj mali potrčko iz Banovine i Davor Matijević.

Kada sam vidio ovaj ispad, na prvu mi ga je čak bilo žao. Kao da gledam svoju pekinezericu Gitu koja se sa 16 godina muči sići niz skale. Osjetite istinsku tugu zbog situacije u kojoj se nalazi. Ali onda se sjetim da se ipak radi o čovjeku koji s Kerumom čerupa novce građana Splita, pa sažaljenje brzo prođe."