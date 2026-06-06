Zaustavljen teretnjak pun željeznog otpada, vozač dobio visoku kaznu

Policijski službenici Postaje pomorske i aerodromske policije Zadar su u petak, 5. lipnja u 16 sati u Kalima zaustavili teretni automobil našičkih registarskih oznaka, priopćila je PU zadarska.

Daljnjom kontrolom utvrđeno je da vozilom upravlja 32-godišnji hrvatski državljanin kojem je isteklo važenje vozačke dozvole.

Nadalje je utvrđeno da se u tovarnom prostoru vozila nalazi razni željezni otpad te da 32-godišnjak nema dozvolu za obavljanje djelatnosti sakupljanja otpada i nije evidentiran u Evidenciju posrednika otpadom, prijevoznika otpada, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta.

Zbog utvrđenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o gospodarenju otpadom, 32-godišnjak je prekršajno sankcioniran ukupnom novčanom kaznom u iznosu od 1.450,00 eura te je isključen iz prometa.