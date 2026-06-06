U Split uplovio kruzer čija je kuma Camilla, vojvotkinja od Cornwalla

U Split je uplovio kruzer Queen Victoria ili Cunardov "mali" luksuzni brod čija je kuma vojvotkinja od Cornwalla - Camilla.

Brod je porinut 2007. kao najmlađa "kraljica" u floti nakon Queen Mary 2 i Queen Elizabeth, a zove se po britanskoj kraljici Viktoriji.

Iako je Queen Victoria moderni kruzer, interijer joj je rađen u stilu 30-ih godina. Ima veliku biblioteku s preko 6000 knjiga, planetarij, čak 3 bazena i čuveni "White Star Service" - Cunardov stil posluživanja.

Cunard je poznat po tome što nema dječje igraonice i nema clubove za klince. Queen Victoria cilja na stariju, formalniju publiku.

Queen Victoria redovito prelazi Atlantik na ruti Southampton - New York.