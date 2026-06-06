Izraelska vojska ubila sedmomjesečnog dječaka: "Metak mu je prošao kroz glavu te pogodio obraz njegove majke"

Sedmomjesečni dječak ubijen je izraelskom vatrom na okupiranoj Zapadnoj obali, priopćilo je palestinsko ministarstvo zdravstva.

Ministarstvo je dijete identificiralo kao Sama Fahda Abu Haikala, dodajući da su u pucnjavi u području Tel Rumeida, južno od grada Hebrona, ranjeni i njegovi roditelji.

Izraelske obrambene snage priopćile su da su njihovi vojnici u petak “uočili vozilo koje ubrzava prema njima” te da je jedan od vojnika “odgovorio pojedinačnim hicima prema vozilu”.

“Posljedično su tri Palestinca ranjena i evakuirana radi pružanja liječničke pomoći”, priopćio je IDF, dodajući da je “incident u postupku provjere”. Izraelska vojska također je izrazila “duboko žaljenje zbog bilo kakve štete nanesene neuključenim osobama”.

Dječakova baka rekla je da se obitelj vozila tim područjem te da su zaustavili automobil kada su u daljini vidjeli izraelska vojna vozila i vojnike, izvijestio je Reuters.

Prema njezinim riječima, prema njima su potom ispaljeni hici, za koje su isprva mislili da su upozoravajući, piše BBC.

“Jedan metak pogodio je mog unuka, prošao mu kroz lice i glavu te pogodio obraz njegove majke, gdje je ostao”, rekla je baka.

Dodala je da je metak okrznuo i očev prst te da se majka nalazi u bolnici.

Od početka rata u Gazi, koji je izbio nakon napada Hamasa na Izrael 7. listopada 2023., na Zapadnoj obali je, prema izvješćima, ubijeno više od 1000 Palestinaca.

U napadu koji je predvodio Hamas ubijeno je oko 1200 ljudi, a 251 osoba oteta je u Gazu, piše BBC.

Od tada je u izraelskim napadima u Gazi ubijeno više od 70.600 ljudi, prema podacima ministarstva zdravstva pod upravom Hamasa.