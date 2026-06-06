Velikani sporta okupili se u Splitu zbog cilja važnijeg od pobjeda i trofeja. Dodijeljena prestižna priznanja

U svečanom ozračju splitskog hotela Park održana je 13. inauguracija novih članova Međunarodne Kuće slave borilačkih sportova i vještina, događaj koji je tijekom godina prerastao u jednu od najuglednijih manifestacija ove vrste u Europi.

Uz brojne domaće i strane uzvanike, legende borilačkih sportova, trenere, promotore, sportske djelatnike i predstavnike javnog života, održana je gala večer ispunjena emocijama, sportskim ponosom i odavanjem priznanja pojedincima koji su svojim radom ostavili dubok trag u svijetu borilačkih sportova.

Manifestaciju je organizirao JJK Uragan, uz visoko pokroviteljstvo Predsjednika Republike Hrvatske, Ministarstva turizma i sporta, Turističke zajednice grada Splita, Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije te Grada Splita.

Tijekom više od desetljeća postojanja Međunarodna Kuća slave ugostila je brojne olimpijske, svjetske i europske prvake, svjetske borilačke legende te sportske vizionare koji su obilježili svoje generacije. Ovogodišnje izdanje još je jednom potvrdilo međunarodni ugled manifestacije, okupivši sudionike iz više europskih zemalja te neka od najpoznatijih imena borilačkog sporta.

Ovogodišnji laureati

Svečano su uručena priznanja ovogodišnjim laureatima:

• Barbara Đinović (ex Matić) – Martial Arts Legend • Stipe Drviš – Martial Arts Legend • Paola Sophie Pandol – Fighter of the Year • Arnel Kalušić – Martial Arts Excellence • Drago Barišić – Grand Master of the Year • Blanka Jungić – Master/Instructor of the Year • Jozo Gabrić – Martial Arts Special Award • Mladen Cetinja – Media Special Award • Mladen Tomić – Outstanding Contributions to the Martial Arts • Vladyslav Shypinskiy – Martial Arts Promoter of the Year

Izabrani su ovogodišnji ambasadori Međunarodne Kuće slave, među kojima su bili višestruki svjetski prvak Semmy Schilt, Zoran Šinković, Zoran Cicvara, Elvis Nezić, Dino Belošević i Oliver Mandarić.

Kao najbolje mlade sportske nade i za ostvarene rezultate nagrađeni su Luka Katalinić,Ivano Anzić, Florijan Vuniqi i Matija Plečko.

Sport, humanost i emocije

Ovogodišnja ceremonija ponovno je održana pod nazivom „Noć Anđela“, noseći snažnu humanitarnu poruku i donatorski karakter u korist Udruge Anđeli iz Splita, koja skrbi o djeci s najtežim poteškoćama u razvoju.

U emotivnim trenucima večeri više je puta istaknuto kako najveće vrijednosti sporta nisu samo medalje i titule, već humanost, zajedništvo i spremnost pomoći onima kojima je podrška najpotrebnija. Upravo je ta povezanost sporta i humanosti obilježila ovogodišnju manifestaciju i dala joj dodatnu dimenziju.

Zamjenik gradonačelnika grada Splita gdin Ivo Bilić istaknuo je značaj ali i snagu ovakvog važnog i tradicionalnog događaja za grad Split pohvalivši podršku i suradnju sa udrugom Anđeli, impozantne brojke sportaša koji sudjeluju u ovom svemu te spremnost podrške Grada i dalje ovom projektu.

Predstavnici Udruge Anđeli Dijana Aničić i Anka Đikić zahvalili su organizatorima, laureatima i svim gostima na podršci, naglasivši kako ovakvi događaji šalju snažnu poruku zajedništva i društvene odgovornosti te ponos zbog ustrajnosti i ljubavi prema Anđelima.

Međunarodna Kuća slave održana je u sklopu tradicionalnog World Budo Campa, koji je i ove godine u Split doveo brojne trenere, sportaše i klubove iz više država.

Tijekom nekoliko dana grad će biti u znaku borilačkih vještina, edukacije, sportskih seminara i međunarodne suradnje.

Organizatori su se zahvalili na podršci institucijama i pojedincima dosadašnjih godina te su ujedno najavili velike iskorake od slijedeće godine i modifikaciju cijelog eventa što je posebno naglasio poseban gost, nekadašnji NBA igrač a danas CEO Split Sport Festivala Bruno Šundov izrazivši zadovoljstvo i ponos što će ovaj događaj biti dio Split Sport Festivala kao Split Sport International Hall of Fame.

„Ponosni smo što već trinaest godina kroz Kuću slave ali i više od 20 godina kroz kampove okupljamo najveća imena borilačkog sporta ali i velike sportaše, javne osobe i gradimo mostove između sporta, prijateljstva i humanosti. Ova manifestacija nije samo dodjela priznanja, već slavlje životnih vrijednosti koje sport predstavlja. Veselimo se iskoraku za iduću godinu u sklopu nove etape pod Split Sport Festivalom, biti će još puno velikih sportskih imena i svjetskih velikana, kroz spoj vrhunskog produkcijskog spektakla, VIP gostiju i Splita kao predivne svjetske pozornice sporta. Ostajemo uz naše drage Anđele koji su nam inspiracija, snaga i ljubav" - poručio je nekadašnji jujitsu prvak a danas organizator svega ovoga, Hrvoje Znaor.

Sve veći međunarodni ugled

Kroz prethodnih trinaest izdanja Međunarodne Kuće slave dodijeljene je više od dvije stotine priznanja istaknutim sportašima, trenerima, promotorima i sportskim djelatnicima iz cijelog svijeta. Upravo zbog kontinuiteta, kvalitete i međunarodne prepoznatljivosti, manifestacija danas zauzima posebno mjesto na karti europskih borilačkih događaja.

Ovogodišnja „Noć Anđela“ još je jednom pokazala kako sport može povezivati ljude različitih država, generacija i kultura te istovremeno promovirati najviše ljudske vrijednosti.

Split je tako ponovno potvrdio svoj status jednog od najvažnijih regionalnih središta borilačkog sporta i domaćina događaja koji uspješno spaja tradiciju, vrhunska sportska dostignuća, međunarodno prijateljstvo i humanost.