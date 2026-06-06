Crna subota na dalmatinskim cestama: Dvije teške nesreće odnijele tri života

Crni dan na zadarskim prometnicama obilježile su dvije teške prometne nesreće koje su se dogodile u razmaku od svega nekoliko sati. U njima su život izgubile tri osobe, potvrđeno je iz Policijske uprave zadarske.

Prva tragedija dogodila se oko 12.40 sati na državnoj cesti DC-08, nedaleko od Masleničkog mosta u smjeru Zagreba. U nesreći je smrtno stradao motociklist, a na mjesto događaja odmah su upućene hitne službe.

Policijski službenici obavili su očevid kako bi utvrdili okolnosti nesreće, a o svemu je obaviješteno i Županijsko državno odvjetništvo u Zadru. Zbog provođenja očevida promet na dionici državne ceste između Posedarja i križanja s DC-54 bio je privremeno obustavljen te se odvijao obilaznim pravcima.

Samo nekoliko sati kasnije uslijedila je nova tragedija. Oko 15.30 sati na ulazu u Murvicu dogodila se još jedna teška prometna nesreća u kojoj su smrtno stradale dvije osobe.

Na mjesto nesreće odmah su izašli policija, hitna medicinska pomoć i druge žurne službe, dok su policijski istražitelji započeli očevid i prikupljanje svih relevantnih informacija o okolnostima nesreće.

Zbog policijskog postupanja promet na tom području odvijao se otežano, a iz zadarske policije navode da će više detalja o obje nesreće biti poznato nakon završetka očevida i kriminalističkog istraživanja.

U svega nekoliko sati zadarske su ceste tako odnijele tri ljudska života, što ovaj dan svrstava među najtragičnije na prometnicama Zadarske županije u posljednje vrijeme.