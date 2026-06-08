Akcija interventne, specijalaca i HGSS-a: Muškarac pronađen u kanalu nakon dojave o nestanku

U subotu, 6. lipnja, na području Škrljeva pronađena je muška osoba za koju je član obitelji oko 13.40 sati dojavio policiji da je nestala.

Koordinacijom pripadnika Jedinice specijalne i interventne policije Rijeka te OKCP-a PU primorsko-goranske spomenutu osobu su nakon tri sata traganja u neprohodnoj provaliji (kanalu) u šumskom području pronašli pripadnici specijalne policije čime je potraga uspješno okončana.

Muškoj osobi je pružena medicinska pomoć u KBC Rijeka, a osim pripadnika JSIP-a, u traganju za nestalom osobom su sudjelovali i pripadnici Gorske službe spašavanja, izvijestila je nadležna PU.