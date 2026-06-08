Žena u Istri čistila kuću pa pronašla eksploziv

Policijskim službenicima Policijske postaje Pazin s ispostavom Buzet jučer je savjesna građanka dragovoljno predala vrećicu s ukupno 6,5 kg eksploziva koji je pronašla prilikom čišćenja podruma.

Policijska uprava istarska ovim putem zahvaljuje savjesnoj građanki na dragovoljnoj predaji i nadalje poziva građane da učine svoj život sigurnijim i da se riješe oružja i streljiva.

- Podsjećamo građane da akcija ''Manje oružja, manje tragedija'' i dalje traje te da svi građani koji posjeduju zabranjeno oružje ili oružje za koje nemaju dozvolu, mogu predati to oružje policiji, a pritom se protiv njih neće pokrenuti ni kazneni ni prekršajni postupak.

Također je važno naglasiti da građani ne donose oružje osobno u policijsku postaju ili upravu, kako ne bi došlo do njihovog aktiviranja i neželjenog ozljeđivanja, već da o tome obavijeste policiju na broj 192 te će stručni i osposobljeni policijski službenici doći na kućnu adresu prikupiti oružje - izvijestila je policija.